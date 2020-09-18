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رياضة

شركة كرة القدم بالأهلي ترى النور أول يناير

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:49 م
شعار النادي الأهلي
شعار النادي الأهلي
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عبدالحكيم أبوعلم
لم تدع لجنة تأسيس شركة كرة القدم بالأهلي فرصة للوقت، وتم عقد إجتماعًا عبر الفيديو كونفراس بعد أقل من 24 ساعة علي تشكيلها من قبل مجلس الإدارة الذي عقد بمقر الجزبرة برئاسة محود الخطيب.

ووضعت اللجنة برئاسة خالد مرتجي وعضوية طارق قنديل ومحمد الدماطي محاور العمل خلال الأيام القليلة المقبلة في محاولة للتغلب علي عامل الوقت حيث وضعت هدفًا مهمًا وهو إنهاء كافة الدراسات وتقديم مشروع كامل عن تاسيس شركة كرة القدم قبل مطلع العام الجديد.

وكان مجلس الإدارة قد قرر تأسيس شركة الأهلي لكرة القدم «شركة مساهمة مصرية»، تستهدف إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم الاحترافية وأعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفاعليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية ، بجانب تأسيس شركة استاد النادي الأهلي «شركة مساهمة مصرية»، لإنشاء وإدارة مدينة رياضية واستاد الأهلي، وما يلحق به من خدمات الطب الرياضي والاستثمار والتطوير العقاري والمراكز التجارية وخدمات التعليم

 وذلك على الأراضي المملوكة للنادي الأهلي، ووفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي، وتأسيس شركة الأهلي للسياحة والخدمات «شركة مساهمة مصرية»، تتولى تقديم خدمات السياحة والرحلات والسفر لكل من الفرق الرياضية واللاعبين والأعضاء والجماهير، وما يرتبط بها من خدمات إقامة ومعيشة… إلخ، وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المهندس خالد مرتجي، وعضوية طارق قنديل ومحمد الدماطي، عضوي المجلس، لوضع تصور شامل لتأسيس شركة الأهلي لكرة القدم، ولجنة برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، وعضوية محمد الجارحي ومحمد سراج، عضوي المجلس، لوضع تصور شامل لتأسيس شركة استاد النادي الأهلي، ولجنة برئاسة إبراهيم الكفراوي وعضوية رانيا علواني ومهند مجدي وجوهر نبيل، أعضاء المجلس، لوضع تصور شامل لتأسيس شركة الأهلي للسياحة.
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