الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة الاقتحامات المتصاعدة للمستوطنين في المسجد الأقصى

حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من الخطورة البالغة للاقتحامات المتصاعدة التي ينفذها المستوطنون المتطرفون للمسجد الأقصى المبارك وما يرافق ها من أدائهم للطقوس التلمودية بحماية شرطة الاحتلال والتي تشكل انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة.

وأكد أبو ردينة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم / الأحد/ - أن استمرار هذه الانتهاكات والتي تجسد محاولة إسرائيلية خطيرة لفرض وقائع جديدة على الأرض، وفرض قيود على المصلين الفلسطينيين، يشكل استفزازا خطيرا بمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم.

وأشار إلى أن المحاولات الإسرائيلية المتواصلة للقيام بالتقسيم الزماني والمكاني للأقصى، والتصعيد المستمر في القدس المحتلة يهددان بتحويل الصراع السياسي إلى حرب دينية ستهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة إسلامي خالص لا يقبل القسمة أو الشراكة.

وحمّل أبو ردينة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التبعات الخطيرة لهذه السياسات الاستفزازية، داعيا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى التحرك العاجل لاتخاذ خطوات عملية وفورية توفر الحماية للشعب الفلسطيني والمقدسات، وإلزام سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة.