رفع التراكمات والمخلفات.. حملات مكثفة لنظافة الشوارع وصيانة الأعمدة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف حملات النظافة اليومية بكافة مدن وقرى المحافظة، ورفع التراكمات والمخلفات ونقلها للمقالب الوسيطة ومصانع تدوير القمامة والتوعية بأهمية النظافة كمظهر وسلوك حضاري والحفاظ على الشكل الجمالي للشوارع والميادين.

في نفس السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات بجميع الوحدات المحلية القروية للحفاظ على الشكل الجمالي للشوارع والميادين.

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وأسفرت الحملة عن رفع ما يقرب من ٧٠ طن من المخلفات الصلبة، بقرية فيشا لتشمل نظافة ورفع ناتج تطهير أمام محطات طرمبات رفع صرف زراعى زرقون بقرية حرقان التابعة لقرية فيشا، إضافة إلى رفع التراكمات والمخلفات الصلبة من على جسر مصرف.الصرف بالقرية، كما تم رفع ١٥٥طن قمامة في الحملات اليومية في باقي قرى المركز.

