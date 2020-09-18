AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رفع التراكمات والمخلفات.. حملات مكثفة لنظافة الشوارع وصيانة الأعمدة بالبحيرة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:47 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف حملات النظافة اليومية بكافة مدن وقرى المحافظة، ورفع التراكمات والمخلفات ونقلها للمقالب الوسيطة ومصانع تدوير القمامة والتوعية بأهمية النظافة كمظهر وسلوك حضاري والحفاظ على الشكل الجمالي للشوارع والميادين.

في نفس السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات بجميع الوحدات المحلية القروية للحفاظ على الشكل الجمالي للشوارع والميادين. 

اقرأ أيضا :- بعد تخفيض أسعار التصالح .. شاهد أهالي البحيرة تطالب المحافظ بتسهيل الإجراءات

وأسفرت الحملة عن رفع ما يقرب من ٧٠ طن من المخلفات الصلبة، بقرية فيشا لتشمل نظافة ورفع ناتج تطهير أمام محطات طرمبات رفع صرف زراعى زرقون بقرية حرقان التابعة لقرية فيشا، إضافة إلى رفع التراكمات والمخلفات الصلبة من على جسر مصرف.الصرف بالقرية، كما تم رفع ١٥٥طن قمامة في الحملات اليومية في باقي قرى المركز.

رفع التراكمات والمخلفات.. حملات مكثفة لنظافة الشوارع وصيانة الأعمدة بالبحيرة
رفع التراكمات والمخلفات.. حملات مكثفة لنظافة الشوارع وصيانة الأعمدة بالبحيرة
رفع التراكمات والمخلفات.. حملات مكثفة لنظافة الشوارع وصيانة الأعمدة بالبحيرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في أول أيام عيد الأضحى.. رفع 290 طن قمامة في مختلف أحياء الإسكندرية.. صور

المنيا تواصل حملات النظافة ورفع الإشغالات في ثالث أيام العيد

رفع 1150 طنا من تراكمات القمامة و190 أشغال بالبحيرة

محافظة البحيرة تكثف حملات النظافة وترفع 70 طن قمامة

محافظة البحيرة تكثف حملات النظافة وصيانة الأعمدة في نطاق 4 مراكز

تكثيف حملات النظافة وصيانة الأعمدة بنطاق ٧ مراكز فى البحيرة

ترشيحاتنا

بيان هام من السفارة الفلسطينية بالقاهرة بخصوص عودة العالقين لـ غرة

بمكياج جذاب.. منة فضالي تستعرض جمالها على الإنستجرام

نجم الزمالك السابق يطالب بـ الاقتداء بـ الأهلي في اختيار مدرب الفريق الجديد.. فيديو

البيت الأبيض: 5 دول جديدة تدرس إبرام اتفاقيات سلام مع إسرائيل

زميل صلاح الجديد.. لماذا أصر يورجن كلوب على ضم تياجو ألكانتارا؟

فى 57 شركة ومصنعا.. القوى العاملة تعلن عن 6193 فرصة عمل برواتب تصل لـ5500 جنيه

AdvertisementS

اشتري آيفون 7 بسعر 2550 جنيهًا فقط.. عرض الجمعة

الحكومة تنفى تأجيل الدراسة بسبب الموجة الثانية لـ كورونا

تبادلا إطلاق النار مع الشرطة.. إصابة عنصر إجرامى خطر وهروب آخر إلى الزراعات بأسيوط

يوسف بلايلي ينضم الي النادي الاهلي .. تعرف علي موعد وصوله للقاهرة

عاوزة ولادي قبل ما يبيعهم أعضاء .. سيدة تستغيث بعد خطف أطفالها بسوهاج

حكاية طمع قتلت الثرية الإماراتية بالطالبية.. أغدقت على البواب فحلم بالثراء من سرقتها فاستعان بشقيقته وصديقه لقتلها

سقوط شبكة دعارة تديرها سيدة تستقطب الرجال من خلال نشر صور الفتيات عبر الإنترنت

بعد كشف العوضي سبب طلبها الطلاق.. الجمهور يطارد ياسمين عبد العزيز

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب مع تراجع الدولار| تفاصيل

أخبار الرياضة: التعاون السعودي يكشف سر تعثر ضم ساسي وبن شرقي.. الأهلي يقترب من حسم صفقات جديدة

خطوات سهلة.. الحكومة تشرح إجراءات التعاقد على عداد الكهرباء مسبوق الدفع

قبل أيام من حفل الزفاف.. عروس تلغي عرسها بسبب طلب غريب من عريسها وأهله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إذا وجدتى شعرا زائدا فى الوجه قبل الخروج بلحظات.. إليك الحل

أنيقة وعلى الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة ماغي بو غصن في عيد ميلادها

بمكياج جذاب.. منة فضالي تستعرض جمالها على الإنستجرام