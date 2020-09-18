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أخبار العالم

الأقمار الصناعية ترصد تحركات مريبة للجيش الكوري الشمالي.. صور

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:19 م
جيش كوريا الشمالية
جيش كوريا الشمالية
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القسم الخارجي
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن الأقمار الصناعية رصدت تحركات وتجمعات مريبة للجيش في كوريا الشمالية وتحديدًا في العاصمة بيونج يانج.

وتشير الصور التي ألتقطتها شركة "ماكسار" المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء ومقرها كولورادو، إلى أن الجيش الكوري الشمالي يستعد لتنظيم موكب عسكري ضخم في العاصمة بوينج يانج في الذكرى الـ 75 لإنشاء الحزب الحاكم الشهر المقبل.


وأظهرت الصورة آلاف من الأشخاص تجمعوا بالقرب من ساحة كيم إيل سونج في بيونج يانج وهم يتدربون من على العروض التي سيتم تنفيذها في الموكب العسكري، حيث سيتم تنظيم الموكب في 10 أكتوبر المقبل بتمويل من حزب العمال الحاكم.

واعتادت كوريا الشمالية على تنظيم المواكب العسكرية لاستعراض جيشها وأنظمة تسليحها الجديدة خلال الاحتفاليات لتعزيز الوحدة في البلاد وتخويف أعدائها.

وتصر كوريا الشمالية على عدم وجود أي حالات إصابة بفيروس كورونا على أراضيها، وهو إدعاء اعترض عليه بشدة العديد من الخبراء الأجانب.
الأقمار الصناعية ترصد تحركات مريبة للجيش الكوري الشمالي.. صور
الأقمار الصناعية ترصد تحركات مريبة للجيش الكوري الشمالي.. صور
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