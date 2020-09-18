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محافظات

شاهد.. آخر تطورات حالة الفرخة ليكسي بعد إجراء العملية الجراحية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:56 م
الفرخة لبكسي
الفرخة لبكسي
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إبراهيم جادالله

نشر الدكتور محمد احمد الذى قام بعملية عظام بها شرائح ومسامير لفرخة عدد من الصور الجديدة للفرخة "ليكسي".


وقال عبر صفحته على مواقع التواصل: دة آخر بوست هينزل انشالله في حوار الفرخة  لأن الموضوع أخد أكبر من حجمه وقد يكون مستفز لبعض الناس ، وانه لم يتوقع  كلما حدث  مؤكدا انه نشر  مجموعة من الصور الجديدة ل "ليكسي" لشكل الكسر وإصلاحه وطريقة العلاج الطبيعي المستخدمة وأحدث صورة ليها اليوم.

 

كان الدكتور محمد احمد بمدينة سفاجا كشف الكواليس الخاصة بعملية جراحية لـ فرخة بـ 7 الاف جنيه  حيث استقبل الفرخة "ليسكي" وهى في حالة إعياء شديدة وغير قادرة على الحركة، وتم إجراء العملية بعد خضوعها للتعقيم، وإجراء بعض التحاليل الطبية، للتأكد من سلامة أعضائها الحيوية.

 

 

 

واضاف الطبيب البيطرى انها هى المره الأولى التى يقوم بها بعملية لفرخة وان كل العمليات التى اجراها لكلاب وقطط ، مضيفا:" صاحب الفرخة سويسري يعيش في مصر، كان منهار جدًا، وطلب مني اني أنقذها، ولو الأمر محتاج نقلها خارج مصر لعلاجها، هو مستعد لتحمل كل التكلفة".

 

وتابع : "اقترحت عليه ذبحها أو قتلها بالموت الرحيم ولكنه رفض تماما".

 

 

 

اقرأ ايضا : 7 آلاف جنيه فاتورة عملية لـ ليسكي «فرخة سفاجا».. والطب البيطري: ليست طائرا نادرا لكنها رغبة المالك

 

 

 

 

واوضح ان الفرخة ستظل في الجبس لمدة شهرين، وأثناء هذه الفترة تقوم بعمل جلسات علاج طبيعي، تتراوح بين شهرين و3 أشهر، حتى تستطيع المشي بدون تعرضها لإعاقة حركية: "الفرخة لها كورس علاج لمدة أسبوع بس عبارة عن مضاد حيوي ومسكن ومضاد التهاب، ولها متابعة أسبوعية داخل العيادة عشان أتأكد إن العملية نجحت"، ووفقًا لـ "الطبيب المعالج"، تجلس "ليكسي"، على كرسي متحرك لحين فك الجبس، حتى يمكنها التحرك بحرية.

 

 

 

وكشف كانت الصعوبة في العثور على مقاسات شرائح ومسامير للدجاجة، والحمد لله وجدناها في القاهرة، وطلبت منه التوقيع على إقرار، وأفهمته أنها عملية جديدة، ولم أقم بإجراء مثيلاتها من قبل؛ لأنها تجرى للكلاب والقطط، فوافق ووقع في الحال".

 

 

 

وعن تفاصيل العملية، استطرد قائلا: "تم تخدير الدجاجة بالاستنشاق، واستغرقت العملية حوالي ساعة و45 دقيقة، تم تركيب شريحتين و6 مسامير، بعدها صرفت الأدوية اللازمة المناسبة وهي عبارة عن مضادات حيوية ومسكنات للألم، وتم التنبيه على صاحبها بالمتابعة المستمرة، وتخصيص مكان ضيق محكم ملائم لعدم الحركة الكثيرة".

 

 

 

وعن الإجراءات عقب الشفاء، أوضح الطبيب أن هناك علاجا طبيعيا عقب إجراء العملية بأسبوع على مدار شهرين بعدها، وعند التأكد من الشفاء الكامل سيتم استخراج الشرائح والمسامير

شاهد.. آخر تطورات حالة الفرخة ليكسي بعد إجراء العملية الجراحية
شاهد.. آخر تطورات حالة الفرخة ليكسي بعد إجراء العملية الجراحية
شاهد.. آخر تطورات حالة الفرخة ليكسي بعد إجراء العملية الجراحية
شاهد.. آخر تطورات حالة الفرخة ليكسي بعد إجراء العملية الجراحية
شاهد.. آخر تطورات حالة الفرخة ليكسي بعد إجراء العملية الجراحية
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