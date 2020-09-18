AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

اليوم العالمي للحب الأول.. ذكرى وحنين للماضي قد يفسد الاستمتاع بالحاضر

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:03 م
اليوم العالمي للحب
اليوم العالمي للحب الأول
Advertisements
أماني إبراهيم
يحتفل العالم، اليوم 18 سبتمبر، بمناسبة قد تبدو غريبة وهي اليوم العالمي للحب الأول، الذي انطلقت معه أول مشاعر رومانسية، وسواء انتهت هذه العلاقة أم ما زالت مستمرة فلا يسع الشخص إلا تذكرها.

ووفقا لموقع "الايام الوطنية" الأمريكي يعد هذا اليوم فرصة لمحبي الذكريات والحنين إلى الماضي، إلى استرجاع ذكرياتهم العاطفية الأولى، ويمكن الاحتفال به بعدة طرق أولها تذكر الحب الأول، أو مشاهدة الأوراق القديمة، او السماع لاغنية مفضلة أو السير في مكان يضم الذكريات للشخصين.

ويرجع تاريخ يوم الحب الأول إلى عام 2015، ومنذ هذا الوقت يتم الاحتفال به في جميع أنحاء الولايات المتحدة سنويا، ولا يتوافر معلومات عن صاحب فكرة تخصيص اليوم أو السبب ولكن كل ما يجب معرفته هو تذكر الشريك الأول.

وقبل هذا اليوم، كانت هناك بالفعل إجازات للاحتفال بالحب مثل عيد الحب الشهير في 14 فبراير ويوم الحب الوطني في 30 سبتمبر،، تمثل هذه الأعياد يومًا للشريك الحالي، أو أي شخص في حياتهم يحبونه حاليًا، ويمكن الاحتفال بيوم الحب الأول الوطني بالطريقة نفسها ، ولكنه ليس أكثر من رحلة في الذكريات.

وتم تخصيص اليوم ليس لتذكر الشخص نفسه أو الحب الأول، ولكن استرجاع المشاعر وكيف كانت المشاعر وتبدلت وظروف الحياة، وكما يهدف اليوم إلى مشاعر جيدة فإن الاحتفال به قد يكون سلبيا، خاصة إذا كان الشخص في علاقة عاطفية مستقرة وليس في حاجة لتذكر الماضي، والإفصاح عن ذلك قد يتسبب في مشاكل بين الطرفين.

وهذا ملخص بالتاريخ الزمني لمحاولات فنية للتعبير عن الحب الأول ودوره 

430 قبل الميلاد والحب القوي
يجادل الفيلسوف اليوناني ، إمبيدوكليس ، بأن عناصر الأرض الأربعة - الماء والهواء والأرض والنار - تتأثر بقوى الحب والنزاع.


1597 وقصة خالدة
الشاعر والكاتب المسرحي الإنجليزي ، ويليام شكسبير ، ينشر مسرحيته "روميو وجولييت" عن حبيبين وصل حبهما إلى النجوم بانتحارههما معا.

1974 وأغنية الحب الأول الرسمية
أصدر باري وايت أغنيته، "أنت الأول، الأخير ، كل شئ" ، التي احتلت المركز الأول في السبعينات للأكثر استماعا.

1992 ومفهوم لغة الحب
ابتكر مستشار الزواج ، جاري تشابمان ، مفهومًا جديدًا عن الحب في كتابه "لغات الحب الخمس".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

10طرق للتعامل مع سيكولوجية طفلك عند موت أحد أفراد الأسرة

أحمد صلاح حسني: مفيش علاقة بين الرومانسية والحِنّية

حظك اليوم الخميس 17 سبتمبر وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

ترشيحاتنا

بعد اتفاق القاهرة وأثينا.. أردوغان يستسلم: مستعدون للحوار مع مصر

مصدر يكشف حقيقة صراع الحكام على إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز

وضع مخل.. طالب جامعي يقتل صديق والده بالعدوة فى المنيا

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد رمضان بعد وفاة ابن عمه

5 علاقات جنسية تهز الشارع المصري..حاول إقامة علاقة محرمة مع خالته فخلصت عليه| تفاصيل

أحرقوها بالكامل.. جنة كريستيانو رونالدو تقع في قبضة داعش.. صور

AdvertisementS

5 علاقات جنسية تهز الشارع المصري..حاول إقامة علاقة محرمة مع خالته فخلصت عليه| تفاصيل

الحكومة تنفى تأجيل الدراسة بسبب الموجة الثانية لـ كورونا

بكفالة 40 ألف جنيه.. النائب العام يأمر بإخلاء سبيل أحمد حسن وزينب فى ترويع ابنتهما

وضع مخل.. طالب جامعي يقتل صديق والده بالعدوة فى المنيا

يوسف بلايلي ينضم الي النادي الاهلي .. تعرف علي موعد وصوله للقاهرة

بعد طلب ياسمين عبد العزيز الطلاق بسبب الكبدة النية.. اعرف ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟

بعد اتفاق القاهرة وأثينا.. أردوغان يستسلم: مستعدون للحوار مع مصر

رئيس الضرائب بعد تجديد الثقة: دورنا ليس قائما على الجباية وحوافز جديدة للموظفين

سقوط شبكة دعارة تديرها سيدة تستقطب الرجال من خلال نشر صور الفتيات عبر الإنترنت

تبادلا إطلاق النار مع الشرطة.. إصابة عنصر إجرامى خطر وهروب آخر إلى الزراعات بأسيوط

خطوات سهلة.. الحكومة تشرح إجراءات التعاقد على عداد الكهرباء مسبوق الدفع

من بينهم دولة عربية.. الكويت يصدر قرارا بمنع دخول القادمين من 3 دول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الشراشيب والكعب العالي.. ياسمين صبري تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة

دراسة تحذر: مصابو كورونا ينقلون العدوى إلى حيواناتهم الأليفة

علامتين في الوجه تشير إلى نقص فيتامين ب 12