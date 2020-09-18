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سيارات

رسميًا.. طرح بنتلي كونتيننتال مولينر bentley continental gt

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:02 م
بنتلي كونتيننتال
بنتلي كونتيننتال مولينر bentley continental gt
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اشرف عطية
تتهافت شركات السيارات هذه الفترة لطرح موديلاتها الجديدة لتحجز مبيعاتها للعام الجديد 2020 وفي هذا السياق طرحت بنتلي سيارتها الجديدة كونتيننتال جي تي مولينر كوبيه و ستحتفل بأول ظهور لها في المملكة المتحدة 22 سبتمبر الجاري.




صرحت بنتلي مسبقا أن كل سيارة كونتيننتال مولينر وحتي بنتلي كونتيننتال مولينر bentley continental gt ستأتي بـ 400,000 غرزة في الصالون الدخلي و كل عرزة يتم تخييطها بدقة على مدار 18 شهرا و هذا ما تفخر به بنتلي مما يعني انها تهتم بأدق التفاصيل في السيارة و تعتمد عليه في الدعاية.


كما تعودنا من بنتلي انها رائدة في مجال السيارات الفخمة و تتمتع بنتلي كونتيننتال مولينر bentley continental gt بشبكة امامية جديدة بلون فضي واسود مع أغطية المرايا الفضية الفاخرة .


تأتي  بنتلي كونتيننتال مولينر bentley continental gt بعتبات مضيئة و جنوط سبور مولينر قياس 22 انش و تم تعزيز الكنسول الداخلي بلمسة من الماس و قشرة الجوز و طبقات الكروم و تأتي من الداخل بساعة Breitling الفريدة مثبتة في منتصف وحدة التحكم . 


السيارة  بنتلي كونتيننتال مولينر bentley continental gt متاحة بمحرك W12 سعة 6000 سي سي 626 حصان أو محرك V8  قوي 4000 سي سي 542 حصان.

رسميًا.. طرح بنتلي كونتيننتال مولينر bentley continental gt
رسميًا.. طرح بنتلي كونتيننتال مولينر bentley continental gt
رسميًا.. طرح بنتلي كونتيننتال مولينر bentley continental gt
رسميًا.. طرح بنتلي كونتيننتال مولينر bentley continental gt
رسميًا.. طرح بنتلي كونتيننتال مولينر bentley continental gt
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