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سخر منها ترامب| جريتا ثونبرج بنت 17 تترشح لجائزة نوبل للسلام

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:59 م
غريتا ثونبرج
غريتا ثونبرج
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أسامة علي
ترشحت الناشطة في حماية المناخ جريتا ثونبرج " السويدية" لجائزة نوبل للسلام.


وعرضت قناة " العربية" تقريرا عن الناشطة الخضراء بنت الـ 17 عاما، حيث نشطت فى مجال حماية البيئة، وعملت على التوعية ضد الأضرار البيئية وتهديد السلام والأمن.


حسب التقرير فأن المثير أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سخر من "جريتا ثونبرج"، ولكنها ردت عليه بقوة قائلة:" كيف تجرؤ على السخرية منى لقد سرقت طفولتى واحلامى بكلماتك الفارغة، ولكننى من المحظوظين، الناس تعانى وتموت والنظام البيئى ينهار، وكل ما يمكنك التحدث عنه هو المال والحكايات الخرافية عن النمو الاقتصادي الأبدى".


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