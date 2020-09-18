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تعليم

غدًا .. بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة طنطا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:35 م
لكشف الطبي للطلاب
لكشف الطبي للطلاب
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احمد علي
اعلن الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، عن بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي 2020/2021، غدًا السبت، لكليتي الطب والصيدلة "بنات"، وبعد غدٍ للبنين، وذلك بمقر إدارة الشئون الطبية بمجمع الكليات بسبرباي، على أن يبدأ العمل من الثامنة ونصف صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، مشيرًا إلى أنه تم زيادة أيام الكشف الطبي كإجراء احترازي منعًا لتكدس الطلاب وحفاظًا على سلامتهم، حيث من المقرر أن يبدأ الكشف الطبي 19 سبتمبر لينتهي يوم 15 أكتوبر.

ومن جانبه أكد الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه على كل طالب استلام استمارة الكشف الطبي من مقر الكلية قبل موعد بدء الكشف، وعلى الطلاب الذين لم يحصلوا على استمارة الكشف الطبي من مقار كلياتهم إحضار صورة شخصية وبطاقة الترشح عند التوجه لتوقيع الكشف الطبي.

وأوضح الدكتور الرفاعي مبارك، أنه وفقًا للجدول الزمني للكشف الطبي، تم تخصيص يوم 21 سبتمبر لكليتي طب الأسنان والهندسة للبنات ويوم 22 سبتمبر للبنين، كما تم تخصيص يوم 23 سبتمبر لكليتي الحاسبات والمعلومات والتمريض والمعهد الفني للتمريض "بنات" ويوم 24 سبتمبر للبنين. 

وأضاف د. مبارك، أنه من المقرر أن يتم إجراء الكشف الطبي لكليات الزراعة والعلوم والتربية النوعية يوم 26 سبتمبر "بنات" ويوم 27 سبتمبر للبنين، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص يومي 28 و29 سبتمبر لطالبات كلية التربية وتخصيص يوم 30 سبتمبر للبنين، ويومي 1 و3 اكتوبر لكلية التجارة للانتظام والانتساب الموجه "بنين" ويوم 4 أكتوبر للبنات، ويومي 5 و7 أكتوبر لكلية الآداب للانتظام والانتساب الموجه" بنات" ويوم 8 أكتوبر للبنين، ويومي 10-11 أكتوبر لكلية الحقوق للانتظام والانتساب "بنين" ويوم 12 أكتوبر للبنات. 

وفي ذات السياق، أشار الدكتور الرفاعي مبارك، إلى أنه تم تخصيص الفترة من 13-15 أكتوبر لتخلفات جميع الكليات، مؤكدا أنه تم توجيه القائمين على إجراءات الكشف الطبي بتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة والأمان للطلاب مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية المشددة لضمان سلامتهم.
غدًا .. بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة طنطا
غدًا .. بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة طنطا
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