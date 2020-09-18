طريقة عمل الزيتون المخلل للشيف نجلاء الشرشابي

يعد الوقت الحالي هو موسم الزيتون الأخضر المخلل، والذى تفضل العديد من السيدات تخليله في المنزل بشكل صحي ونظيف، كما توجد العديد من الطرق التي يمكنك تخليل الزيتون بها.





ونقدم عبر السطور التالي، تخليل الزيتون للشيف نجلاء الشرشابي.





مقادير زيتون مخلل





زيتون أخضر

ماء

ملح

عصير ليمون

ثوم فصوص

كرفس

فلفل أخضر حار

عصفر

حبة البركة

زيت









طريقة تحضير زيتون مخلل





* أغسلى الزيتون وشقيه بالسكينة أو اهرسيه باليد





* إخلطى عصير الليمون مع العصفر وحبة البركة والملح وقلبى





* ضعى الخليط على الزيتون





* أضيفى الكرفس والثوم والفلفل الحار بعد شقه بالسكين



