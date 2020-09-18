مساء القاهرة: ترقب قرار جمهورى بتعيين 100 عضو بـ الشيوخ خلال ساعات

قال الدكتور شريف خاطر، استاذ القانون الدستورى وعميد حقوق جامعة المنصورة، إن رئيس الجمهورية سيدعو مجلس النواب للانعقاد، وكذلك الأمر بالنسبة مجلس الشيوخ بعد اكتمال أعضائه للانعقاد سويا، طبقا لأحكام الدستور.









أضاف خاطر، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن البرلمان الحالى سينتهى يوم 9 يناير 2021.







