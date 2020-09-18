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مساء القاهرة: ترقب قرار جمهورى بتعيين 100 عضو بـ الشيوخ خلال ساعات

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:41 م
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور شريف خاطر، استاذ القانون الدستورى وعميد حقوق  جامعة المنصورة، إن رئيس الجمهورية سيدعو مجلس النواب للانعقاد، وكذلك الأمر بالنسبة مجلس الشيوخ بعد اكتمال أعضائه للانعقاد سويا، طبقا لأحكام الدستور.


أضاف خاطر، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن البرلمان الحالى سينتهى يوم 9 يناير 2021.


من جانبه قال الإعلامى خالد العوامى، إن رئيس الجمهورية بصدد إصدار قرار تعيين 100 عضو داخل مجلس الشيوخ خلال ساعات لاكتمال المجلس لمباشرة أعماله فى الفترة المقبلة.
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