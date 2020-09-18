بـ فيديو قصير.. درة تستعرض أنوثتها على إنستجرام

شاركت الفنانة درة، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو قصيرا لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت درة بإطلالة أنيقة وجريئة ترتدي فستانا أسود قصيرا، وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة تليق بإطلالتها.







ووضعت درة لمسات هادئة من الميك اب المناسب لبشرتها، و اعتمدت على الألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا مع أحمر شفاه باللون الأحمر.





وكانت أحدث أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوي وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرين.







ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها





