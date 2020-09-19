إشادة برلمانية بخفض ضرائب المعلمين ورفع العلاوات والحوافز.. نواب: يحسن أوضاعهم ويتصدى لآفة الدروس الخصوصية ويعكس تقدير الدولة للمعلم

برلماينة: قرارات الرئيس تعكس تقدير الدولة للمعلم وترتقي بوضعه الاقتصادي

ماجدة نصر: الدولة تتصدى لظاهرة الدروس الخصوصية بالأفعال

برلماني: الرئيس وعد وأوفى وخفض الضرائب عن المعلمين ورفع علاواتهم ويرتقي بوضعهم الوظيفي والاجتماعي

الكومي: القرارت تتصدى لآفة الدروس الخصوصية وتحسن اوضاع المعلمين

نائب: قرارات الرئيس اسعدت المعلمين وحققت أمنياتهم وطلباتهم

أعضاء تعليم البرلمان: الدولة تنفذ الاصلاح في المنظومة التعليمية و سوا بتطوير المناهج او رفع دخل المعلم





اكد عدد من نواب البرلمان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن خفض ضرائب المعلمين و رفع علاواتهم و حوافزهم يحسن اوضاعهم و يتصدى لافة الدروس الخصوصية و يعكس تقدير الدولة للمعلم.





اشادت ماجدة نصر عضو مجلس النواب بخفض الضرائب عن المعلمين ورفع العلاوات والحوافز، قائلة:" هذا امر جيد للغاية و يدعم العملية التعليمية.





وأكدت عضو مجلس النواب، أن المعلمين هم اساس العملية التعليمية و هناك مجهود كبير يتم بذله في التطوير ووضع الدولة لم يكن يسمح في وقت سابق اتخاذ قرار زيادة المعلمين وعندما سمح اتخذت الدولة القرارات المناسبة لدعم المعلمين.





قالت عضو مجلس النواب ان هذه القرارات تساهم فى تحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين كي يشعروا بالاستقرار المادي في حياتهم الاجتماعية.





واشارت النائبة الى أن هذه القرارات تعكس تقدير من الرئيس للمجهود والعبئ الذي يقوم به المعلم كى لا يلجا الى الدروس الخصوصية التي نعتبرها المرض المزمن





و من جانبه اكد النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب، أ ن خفض الضرائب عن المعلمين و رفع العلاوات والحوافز يدعم المعلم في اداء مهمته وقال في تصريحات خاصة "ما حدث خطوة عظيمة من رئيس الجمهورية.





واضاف النائب محمد الكومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن رئيس الجمهورية وعد و اوفي و اكد بالافعال انه يشعر بمشاكل المواطن المصري قائلا " ما حدث يساهم في تحسين حال المعلم".





و قال عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الدولة تنفذ الاصلاح في المنظومة التعليمية و سوا بتطوير المناهج او رفع دخل المعلم موضحا ان الدروس الخصوصية افة العصر لانها شكلت ازمة حقيقة للاسرة المصرية

وقال الكومي، إن قرارات الرئيس اسعدت المعلمين و حققت امنياتهم وطلباتهم، لافتا الى أن نيابة عن المعلمين و لجنة التعليم بالمجلس اوجه الشكر لرئيس الجمهورية لانه يسعى جاهدا لرفع المعاناة عن المعلمين و كان لديهم مشكلة في المرتبات تدفعهم للاعتماد على الدروس الخصوصية.





واكد عضو مجلس النواب، أن ما حدث رسالة للمعلم. انه صاحب رسالة و ان هناك حرص من الدولة على رفع مستوي معيشته و تحسين حاله المعلم بما يحقق الاستقرار المادي و النفسي و المعنوى.





جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اكد ان الدولة قررت أن تقوم بإعفاء المدرسين من الضرائب بنسبة 60% وهذا سيتم تطبيقه خلال العام القادم.





جاء ذلك خلال كلمته أثناء افتتاح الجامعة اليابانية بالاسكندرية وجامعات اهلية ، واضاف الى ان علاوات المدرسين ستزيد بنسبة 10% إلى 12%، لافتا الى ان الدولة زادت الحافز الإضافي للمدرسين من 150 جنيها لـ 375 جنيها.





ووجه الرئيس السيسي لوزير التربية والتعليم قائلا"اعتقد ان المصريين هيبقوا راضين عنك دلوقتي".