قبطي داخل المسجد.. تفاصيل موقف مؤثر بين مسيحي ومسلمي الأقصر | فيديو

شهدت محافظة الاقصر، أمس الجمعة، وجه من أوجه التسامح والترابط بين الاقباط والمسلمين بعد قيام شباب قبطي بإهداء المصحف الشريف لأحد المساجد اثناء افتتاحها.





يقول الشاب القبطي "سامح ثابت" أبن قرية الشغب التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر انه مؤسس مبادرة «التعايش السلمى بالصعيد » والتى هدفها بث روح المحبة والترابط بين المسلمين والأقباط من الصغر ،لتنشئة جيل يحارب التعصب والطائفية وإذابة أية فوارق أو حساسية يمكن أن تنشأ بينهم في المجتمع.





وأضاف بأنه توجه اليوم إلي مسجد الرحمة الذي تم افتتاحه منذ عدة أيام، لتقديم التهنئه لإمام مسجد الرحمه وأخوته المسلمين بالقرية .





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وقدم سامح خلال زيارته لمسجد الرحمة هديه تذكاريه عباره عن مصحف للمسجد، وحضر اللقاء الشيخ جمال ابو قطره المفتش بالإوقاف، والشيخ يوسف عمر أمام مسجد إبراهيم أبن الأدهم بذات القرية، والأستاذ صبحي بدري والعاملين بالمسجد .





اوضح سامح قائلا : " نحن المصريون دائما يد واحدة، لذا حرصت على مشاركة أهالي قريتي فرحتهم بإفتتاح مسجد الرحمة، وإهداء المسجد هدية تذكارية بسيطة ممثلة فى جميع أقباط القرية، تعبيرًا عن حبنا وتقديرنا لأشقائنا المسلمين".





واردف ، إن ما حدث ليس من باب المجاملات أو كسب شهرة، بل هو عمل نابع من القلب، أردت أن أشارك فرحة أهالي قريتي أفتتاح مسجد الرحمة بعد بنائه وتشييده من جديد، وأردت أن أعبر عن تلاحمنا جميعًا لنسيج المصري الواحد".



