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محافظات

قبطي داخل المسجد.. تفاصيل موقف مؤثر بين مسيحي ومسلمي الأقصر | فيديو

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
. قبطي يهدى المسلمين
. قبطي يهدى المسلمين مصحف كبير بالأقصر
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شمس يونس
شهدت محافظة الاقصر، أمس الجمعة، وجه من أوجه التسامح والترابط بين الاقباط والمسلمين بعد قيام شباب قبطي بإهداء المصحف الشريف لأحد المساجد اثناء افتتاحها.

يقول الشاب القبطي "سامح ثابت" أبن قرية الشغب التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر انه مؤسس مبادرة «التعايش السلمى بالصعيد » والتى هدفها بث روح المحبة والترابط بين المسلمين والأقباط من الصغر ،لتنشئة جيل يحارب التعصب والطائفية وإذابة أية فوارق أو حساسية يمكن أن تنشأ بينهم  في المجتمع.

وأضاف بأنه توجه اليوم إلي مسجد الرحمة الذي تم افتتاحه منذ عدة أيام، لتقديم التهنئه لإمام مسجد الرحمه وأخوته المسلمين بالقرية .


وقدم سامح خلال زيارته لمسجد الرحمة هديه تذكاريه عباره عن مصحف للمسجد، وحضر اللقاء الشيخ جمال ابو قطره المفتش بالإوقاف، والشيخ يوسف عمر أمام مسجد إبراهيم أبن الأدهم بذات القرية، والأستاذ صبحي بدري والعاملين بالمسجد .

اوضح  سامح قائلا : "  نحن المصريون دائما يد واحدة، لذا حرصت على مشاركة أهالي قريتي فرحتهم بإفتتاح مسجد الرحمة، وإهداء المسجد هدية تذكارية بسيطة ممثلة فى جميع أقباط القرية، تعبيرًا عن حبنا وتقديرنا لأشقائنا المسلمين".

واردف ، إن ما حدث ليس من باب المجاملات أو كسب شهرة، بل هو عمل نابع من القلب، أردت أن أشارك فرحة أهالي قريتي أفتتاح مسجد الرحمة بعد بنائه وتشييده من جديد، وأردت أن أعبر عن تلاحمنا جميعًا لنسيج المصري الواحد".

ويؤكد الشاب القبطي الأقصري، أنه بعد سلسلة النجاحات التي حققتها المبادرة في دعم الأطفال وذويهم ، تم إختيار وتصوير المبادرة  بمؤسسة تعمل بلبنان وهي مؤسسة دوليه وعملها يتم بإطار التعايش والمواطنة، 
كما تم تكريم المبادرة كأفضل مبادرة تهدف للسلام المجتمعي بمسابقة أقيمت ببرنامج "بنكمل بعض" التابع لوزارة الشباب والرياضه إدارة التعليم المدني وفازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية لمبادرات السلام المجتمعى التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة لعام 2017 – 2018.

وتم تكريم المبادرة بمؤسسة الامير محمد بن فهد للاعمال التطوعيه بالوطن العربي بجامعه الدول العربيه بديسمبر 2019 .

وتحولت المبادرة وأشهرت تحت اسم مؤسسة قلب مصر للتربية والتنمية تحت رقم 35 لسنه 2019 وكما تم عرض المبادرة بمؤتمر Planting Seeds Of Hope تحـــت عنـــــوان (المــــبادرات الشــــعبية حــــول خلـــق ثقــــافة الــــحوار) برومـــــا عــاصمــــة إيطاليــــــــا 
قبطي داخل المسجد.. تفاصيل موقف مؤثر بين مسيحي ومسلمي الأقصر | فيديو
قبطي داخل المسجد.. تفاصيل موقف مؤثر بين مسيحي ومسلمي الأقصر | فيديو
قبطي داخل المسجد.. تفاصيل موقف مؤثر بين مسيحي ومسلمي الأقصر | فيديو
قبطي داخل المسجد.. تفاصيل موقف مؤثر بين مسيحي ومسلمي الأقصر | فيديو
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