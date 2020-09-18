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توك شو

أحمد زاهر: شرب السجاير أوحش حاجة بعملها.. وكسّرت الحمام عشان فار.. فيديو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:25 م
الفنان احمد زاهر
الفنان احمد زاهر
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أسامة علي
كشف الفنان أحمد زاهر عن الشيء السيئ الذى يقوم بفعله، واكثر ما يرعبه.


وأضاف زاهر خلال استضافته ببرنامج،" معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "سى بى سى"، قائلا:" مش بعمل أى حاجة وحشه فى حياتى غير شرب السجاير، وان شاء ربنا هيدينى القوة أسيطر عليها زى ما سيطرت على حاجات كتير".


وكشف أحمد زاهر،أن ابنته ليلى، أكثر شخص ينفق أموالا فى أسرته، ودائما من تقوم بالشراء أون لاين من الخارج.


ومن جانبها لفتت ليلى، إلى أنها ذات مرة قامت بشراء شيء من الخارج بمبلغ 1500 جنيه، وطلبت المبلغ من والدها كده:" انا عايز الفلوس دلوقت بدل ما الشرطة تيجى تقبض عليك".


وأوضح زاهر،أنه يخاف كثيرا من الفئران، وذات مرة، أغلق على نفسه الحمام مع فأر لمدة ساعتين لقتله، وتمكن من ذلك بالفعل ولكن بعد تكسير معظم الأشياء فى الحمام. 
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