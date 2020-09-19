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رياضة

دائما يسبق المنافسين.. حسام عاشور يهنئ الأهلي ببطولة الدوري الـ42

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:12 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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ميرنا محمود
هنأ حسام عاشور  النادي الاهلي وجماهيره؛ بعد الفوز رسميًا بدرع الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف فى الجولة  28 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب حسام عاشور عبر حسابه على فيسبوك:‏ مبروك النادي الاهلي حصوله علي لقب الدوري المصري .. دائما الاهلي يسبق المنافسين
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تتويج الأهلي جاء بعد أن ارتفع رصيد الفريق لـ 72 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي الزمالك بفارق 20 نقطة قبل نهاية المسابقة بـ 6 جولات.

ولم يخسر الأهلي ، سوى مباراة وحيدة هذا الموسم، تحت قيادة الداهية السويسرية رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، ليسجل اسمه بحروف من نور كأول مدرب سويسري يتوج بلقب الدوري، والمدرب الأجنبي الثاني عشر الذي يتوج باللقب المحلي مع الأهلي.

وسيطر الأهلي على البطولة من أول يوم وحتى قبل نهايتها بـ 6 جولات .. لم يشاركه أحد في الصدارة، ليتوج نفسه بطلًا عن جدارة واستحقاق ويحصد الدرع رقم 42 له.

مبروك النادي الاهلي حصوله علي لقب الدوري المصري .. دائما الاهلي يسبق المنافسين

Posted by Hosam Ashour on Friday, 18 September 2020
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