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رياضة

شاهد.. فريق سيدات سلة الأهلي يدعم مؤمن زكريا أثناء الأحتفال بدرع الدوري

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:27 ص
صدى البلد
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محمد سمير
حرص لاعبي الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالأهلي بالنادي الأهلي على تقديم رسالة دعم لمؤمن زكريا لاعب فريق الكرة، على هامش تسلم درع بطولة الدوري اليوم.

وقام لاعبو السلة بالاحتفال باللقب على نفس طريقة احتفال مؤمن زكريا بالأهداف اثناء استلام درع دوري السوبر من الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري للعبة، وذلك بعد تغلب الأهلي على سبورتنج، بنتيجة 75-72، في المباراة الفاصلة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم، والثالثة في دوري السوبر، الذي يقام بنظام «best of 3».

وأقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر، وقدم فريق سيدات الأهلي مستوى متميزًا على مدى المباراة، ونجح في فرض سيطرته بفضل تنفيذ تعليمات الجهاز الفني، بقيادة علي هاشم، والدفاع القوي والاستحواذ، والمرتدات السريعة.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد خسر في المباراة الأولى بنتيجة 83-76، وفاز في المباراة الثانية بنتيجة 85-78، ليصل الفريقان إلى المباراة الأخيرة، ويتوج الأهلي باللقب للمرة الثالثة على التوالي.
شاهد.. فريق سيدات سلة الأهلي يدعم مؤمن زكريا أثناء الأحتفال بدرع الدوري
شاهد.. فريق سيدات سلة الأهلي يدعم مؤمن زكريا أثناء الأحتفال بدرع الدوري
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