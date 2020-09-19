8 حفلات فى حب محمود رضا على مسرح البالون

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقيم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، حفل تأبين الفنان محمود رضا، فى الثامنة من مساء يوم الأحد 20 سبتمبر الحالى على مسرح البالون بالعجوزة .



