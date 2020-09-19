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فن

8 حفلات فى حب محمود رضا على مسرح البالون

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:21 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقيم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، حفل تأبين الفنان محمود رضا، فى الثامنة من مساء يوم الأحد 20 سبتمبر الحالى على مسرح البالون بالعجوزة .

ويستمر بيت الفنون فى تقديم برنامج "ليلة فى حب محمود رضا" للجمهور لمدة أسبوع عقب حفل يوم الأحد.

يبدأ برنامج الحفل بباقة بمجموعة متنوعة " كولاج" من أهم لوحات واستعراضات محمود رضا، غناء الفنان محمد رءوف، يعقبها كلمة مصورة للفنان محمود رضا تعرض على شاشة المسرح، ثم مشهد درامى أداء الفنان ميدو عادل.
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