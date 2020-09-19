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تعليم

الإرشاد الأكاديمى.. دورة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2020، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.
 
تهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

يأتى ذلك فى إطار السعى إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

كما يأتي تنظيمها لتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الإستراتيجية كل وفق تخصصه.

شملت هذه البرامج التدريبية دورة الإرشاد الإكاديمى يومي 28-29 سبتمير ويحاضر بها  الدكتور إبراهيم صابر الأستاذ بقسم مناهج وطرق التدريس بكلية التربية.
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