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محافظات

لمتابعة التطوير.. وزير الري يتفقد المركز الثقافى الإفريقي بأسوان.. صور

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:48 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى قاعات المركز الثقافى الأفريقى بأسوان لمتابعة التطوير والأعمال المستجدة بساحة أفريقيا بالدور العلوى.

وتشمل هذه الأعمال عرض مقتنيات الكثير من الدول الأفريقية التي أهدتها لوزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى تزويدها بأحدث شاشات العرض والتليفزيونات الحديثة، وتجهيز حجرة الألعاب بالنظارات التفاعلية والشاشات الحديثة. 

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وفى نهاية جولته بالمركز الثقافى الأفريقى بأسوان قام الدكتور محمد عبد العاطى بالتقاط الصور تذكارية مع القيادات بوزارة الموارد المائية والرى، والعاملين بالمركز.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد أخذت الخطوات لتحويل متحف النيل التابع لها بمحافظة أسوان إلى مركز ثقافى إفريقى ، وتم الإنتهاء من بناء مسرح روماني مكشوف كأحد مكونات المركز الثقافى الأفريقى بأسوان ليصبح إضافة حضارية وثقافية وفنية لوزارة الموارد المائية والرى بصفة خاصة ولمصرنا العظيمة بصفة عامة. 

ويطل على خزان أسوان للتمتع بالمظهر الجمالى للخزان ونهر النيل، وتم تجهيزه بأعمال إنارة ديكورية فنية تم تنفيذها على أعلى معايير تصميمية تضيف لمسة جمالية لزوار المركز ومحافظة أسوان . 

وكانت بعض سفارات الدول الإفريقية مثل دول السودان ، وجنوب السودان ، وكينيا ، وأوغندا ، والمغرب ، والكاميرون ، وليسوتو ، وموزمبيق ، وأثيوبيا قد قامت بإهداء المركز ببعض المقتنيات التى تمثل تراثها .
لمتابعة التطوير.. وزير الري يتفقد المركز الثقافى الإفريقي بأسوان.. صور
لمتابعة التطوير.. وزير الري يتفقد المركز الثقافى الإفريقي بأسوان.. صور
لمتابعة التطوير.. وزير الري يتفقد المركز الثقافى الإفريقي بأسوان.. صور
لمتابعة التطوير.. وزير الري يتفقد المركز الثقافى الإفريقي بأسوان.. صور
لمتابعة التطوير.. وزير الري يتفقد المركز الثقافى الإفريقي بأسوان.. صور
لمتابعة التطوير.. وزير الري يتفقد المركز الثقافى الإفريقي بأسوان.. صور
لمتابعة التطوير.. وزير الري يتفقد المركز الثقافى الإفريقي بأسوان.. صور
لمتابعة التطوير.. وزير الري يتفقد المركز الثقافى الإفريقي بأسوان.. صور
لمتابعة التطوير.. وزير الري يتفقد المركز الثقافى الإفريقي بأسوان.. صور
لمتابعة التطوير.. وزير الري يتفقد المركز الثقافى الإفريقي بأسوان.. صور
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