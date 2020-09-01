شاهد.. متحف النيل في أسوان يضع اللمسات النهائية لاستقبال الزائرين

أجواء سعيدة تنتظرها جميع المواقع السياحية والمناطق الأثرية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان ، عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية.









ويلقي "صدى البلد " الضوء على أبرز هذه المواقع التى انتهت من وضع اللمسات النهائية للاستعداد لاستئناف العمل بها مرة أخرى، وهو المركز الثقافى الأفريقى بأسوان "متحف النيل" سابقاً، التابع لوزارة الموارد المائية والرى.









ويأتى ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح جميع المعابد والمتاحف والمواقع الثقافية المختلفة اعتباراً من بداية شهر سبتمبر الذى يبدأ من الغد.









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وفى هذا الإطار، فقد انتهى المركز الثقافى الأفريقى من استعداداته المتنوعة لاستقبال الزائرين والسائحين، ولا سيما بعد فترة توقف استمرت لأكثر من 5 أشهر فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها أجهزة الدولة المختلفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).











وقالت المهندسة إيرين فايز، مدير عام المركز الثقافى الأفريقى بأسوان، إنه تم وضع اللمسات النهائية لإعادة فتح المركز أمام الزائرين وضيوف المحافظة اعتبارا من اليوم، الأول من شهر سبتمبر.









وأوضحت المهندسة إيرين فايز خلال تفقدها جميع أرجاء وأقسام المتحف برفقة المهندس حسين جلال، رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، أنه تم الاطمئنان على جميع الاستعدادات والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وتأمين دخول الزائرين من رواد ومحبى المركز الثقافى الأفريقى استعداداً لإعادة فتح المركز.









وأضافت مدير المركز الثقافى الأفريقى أنه جار تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير المكثفة لمجابهة فيروس كورونا، بجانب مراجعة الإجراءات الاحترازية المتبعة التى يطبقها المركز على الزائرين من قياس درجة الحرارة لكل زائر، بالإضافة إلى وضع ملصقات إرشادية للتباعد أثناء الانتظار سواء أمام شباك التذاكر وبوابة الأمن والبوابة الداخلية للمركز.









