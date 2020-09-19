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أخبار البلد

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بالسماح بإقامة الأفراح والمؤتمرات والمعارض

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:09 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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ا ش ا
نشرت الجريدة الرسمية اليوم، السبت، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالسماح بإقامة الأفراح والمؤتمرات والمعارض وصلاة الجنازة بضوابط محددة في ظل جائحة كورونا، وذلك بدءًا من بعد غدٍ، الاثنين.

وبحسب القرار، يسمح بإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المكشوفة بالمنشآت الفندقية والسياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار وغيرها من الأماكن المكشوفة المرخص لها بهذا النشاط من السلطات المختصة، على ألا يزيد عدد الحضور على ٣٠٠ فرد، طبقًا للضوابط التي تحددها الجهات المختصة، مع الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.


كما نص القرار على السماح بإقامة الاجتماعات والمؤتمرات بالمنشآت الفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار وغيرها من المنشآت المرخص لها بهذا النشاط من السلطات المختصة، على ألا يزيد عدد الحضور عن ٥٠٪ من الطاقة الاستيعابية للقاعة وبحد أقصى ١٥٠ فردًا، طبقًا للضوابط التي تحددها الجهات المختصة، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.

وسمح القرار بإقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية المماثلة في الأماكن المفتوحة المخصصة لذلك على ألا تزيد نسبة الحضور على ٥٠٪ من الطاقة الاستيعابية للمكان، طبقًا للضوابط التي تحددها الجهات المختصة، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.

ونص القرار كذلك على زيادة نسبة الإشغال التي تلتزم السينمات والمسارح ودور الثقافة بعدم تجاوزها عند استقبال الجمهور إلى ٥٠٪ من الطاقة الاستيعابية مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة.

كما نص القرار على السماح بإقامة صلاة الجنازة في الساحات المفتوحة الملحقة بدور العبادة، وذلك في غير أوقات أداء الشعائر الدينية والصلوات الرئيسية الجماعية، طبقًا للضوابط التي تحددها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين مع الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة. 

ويُسمح - بحسب القرار - باستئناف نشاط فصول محو الأمية وأنشطة تعليم الكبار في الأماكن الحاصلة على التراخيص اللازمة لذلك، طبقًا للضوابط التي تحددها الجهات المختصة، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.

ونص القرار كذلك على أن يكون تواجد الطلاب في مقار المدارس والمعاهد والجامعات وفقًا للضوابط المحددة من السلطة المختصة، بمراعاة الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.
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