أعراض تستمر بعد التعافي من فيروس كورونا.. تفاصيل

سلسلة من الأعراض التي يظهر بها فيروس كورونا المستجد يتم اكتشاف حلقاتها تبعًا، فالاعراض الأساسية والتي تعرف عليها في بداية انتشار الفيروس هي الحمى والسعال الشديد بصورة مستمرة، وفقدان حاسة الشم والتذوق.





مع انتشار الفيروس شهر تلو الآخر في دول العالم المختلفة والاطباء والخبراء في منظمة الصحة العالمية يكتشفون أعراضا جديدة كل يوم وآثار طويلة الامد تظل مع المصابين بالفيروس حتى بعد التعافي منه، فقد وجدت دراسة جديدة أن أكثر من نصف مرضى COVID-19 يعانون من شيء آخر.





تبين أن أعراض فيروس كورونا تختلف في شدتها من شخص لآخر، وتقدم منظمة الصحة العالمية (WHO) ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) قوائم أكثر شمولًا بالأعراض ، والتي تشمل الإسهال والتهاب الحلق وآلام العضلات.





نظر العلماء مؤخرًا في الآثار طويلة المدى لفيروس COVID-19 ، حيث يعاني آلاف الأشخاص من مضاعفات ما بعد فيروس كورونا،





أظهرت دراسة جديدة أن أكثر من نصف مرضى فيروس كورونا يعانون من إرهاق مستمر، بغض النظر عن خطورة الإصابة.





ووجدت الدراسة التي أجراها باحثون في كلية "ترينيتي" في دبلن ، أن 52 في المائة من 128 مشاركًا يعانون من التعب والإرهاق المستمر ، حتى بعد 10 أسابيع من التعافي من الفيروس.