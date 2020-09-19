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حوادث

مصرع شخص و3 آخرين في حادث سير على طريق مركز حوش عيسى بالبحيرة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:33 ص
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

مصرع شخص وإصابة ٣ آخرين، بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل وموتوسيكل، أمام عزبة الجبل على طريق فرهاش التابع لمركز حوش عيسى، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وحفظ الجثة فى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى يفيد بوصول بلاغ من المستشفى المركزي باستقبال جثة صابر شعبان عبد الهادى العبد ٣٥ سنة، جثة هامدة، وعزيزة غيث سعيد حميدة ٣٠ سنة، دينا صابر شعبان العبد ١٤ سنة، دنيا صابر شعبان العبد ٥ سنوات، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، أثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل وتروسيكل على طريق قرية فرهاش، تم إجراء الإسعافات الأولية الأزمة..


وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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