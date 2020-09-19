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تعليم

كلية طب أسنان بنات الأزهر تنظم دورة تدريبية حول التحول الرقمي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:42 ص
الدورة التدريبية
الدورة التدريبية
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محمد شحتة
عقدت كلية طب الأسنان للبنات بجامعة الأزهر، دورة تدريبية تضمنت العمل على التحول الرقمي في ظل جائحة فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، على مواكبة التطوير التقني، وتماشيًا مع سياسات الجامعة في دعم التحول الرقمي بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وبرعاية من فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة،  والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

وقالت الدكتورة إيناس طلعت، عميدة الكلية، ان الدورة عقدت بمتابعة من الدكتورة ياسمين المهدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،  وتناولت سبل التطوير  والتحديث لنظم الكنترول الإلكتروني. 

وذكرت ان الدورة عقدت  بالتعاون  مع وحدة النظم والمعلومات بالجامعة، لافتة إلى أن الدورة شارك فيها عديد من أعضاء هيئة التدريس العاملين في الكنترولات، إضافة لأعضاء   هيئة التدريس بالكلية، وخلال الدورة استعرضت كيفية إدخال بيانات الطالب وتعديلها بالإضافة إلى عديد من المهام التي يمكن تنفيذها عن طريق هذا البرنامج. 

وعقدت الدورة التدريبية وسط إجراءات احترازية روعي فيها مراعاة التباعد الاجتماعي، وكافة الإجراءات الاحترازية الأخرى؛ من رش وتطهير وتعقيم لأرجاء الكلية كافة.
    
جدير بالذكر أن كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة،  كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.
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