دولة المواطنة.. تقنين أوضاع 1638 كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية حتى مايو الماضى وترميم الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بتكلفة 10 ملايين جنيه

مجلس الوزراء يقنن أوضاع 978 كنيسة و660 مبنى على مستوى الجمهورية حتى مايو الماضى

محافظة المنيا الأولى على مستوى تقنين أوضاع الكنائس بـ 303 كنائس ومبانٍ

ترميم أقدم كنيسة في أفريقيا بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية والحفاظ على الطابع الأثرى لها









حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها تثبتها المواقف والأرقام والأعمال، فمنذ بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر وهو لديه الحرص الكامل على تحقيق مبدأ المواطنة وكسر أى محاولة للتفرقة بين المواطنين، ليس عن طريق الشعارات والكلمات المنمقة، ولكن من خلال العمل بجدية والتأكيد على وحدة صف الشعب المصري، وهو ما جعل العديد من المشكلات التي كان يعاني منها الأقباط تكاد أن تختفى خاصة فيما يتعلق ببناء الكنائس والمباني الخدمية.





وخلال فترة حكم الرئيس السيسي تم صدور القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن بناء وترميم الكنائس وملحقاتها في 28 سبتمبر 2016، وسط ترحيب كبير من جانب مسئولي الدولة وأعضاء مجلس النواب والقيادات الدينية المسيحية، باعتبار أن القانون الجديد ينهي مشكلة قائمة منذ عدة عهود مرتبطة بالصعوبات التي تواجهها عملية بناء وترميم الكنائس.





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وأسفرت نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس عن توفيق أوضاع ١٦٣٨ كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية حتى مايو ٢٠٢٠، مقسمة ما بين ٩٧٨ كنيسة، و٦٦٠ مبنى.





وتعد محافظة المنيا الأولى في ‏التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها بـ ٣٠٣ كنائس ومبانٍ، تلتها محافظة الجيزة بـ ١٤٦ كنيسة ومبنى، ومحافظة القليوبية بـ ١٤١ كنيسة ومبنى ومحافظة سوهاج بـ ١٥١ كنيسة ومبنى، ومحافظة الإسكندرية بـ ١٢٥ كنيسة ومبنى، ومحافظة الشرقية بـ ١٠٢ كنيسة مبنى.





كما تم تقنين أوضاع ٩٤ كنيسة ومبنى في محافظة البحيرة، و١١١ كنيسة ومبنى في محافظة أسيوط، و٨٩ كنيسة ومبنى في محافظة بني سويف، بالإضافة إلى ٨٣ كنيسة ومبنى في محافظة القاهرة، و٤٧ في محافظة أسوان، و٤٣ في محافظة الغربية، و٣٣ في محافظة المنوفية، و٣٢ في محافظة الدقهلية، و٢٥ في محافظة الأقصر، و١٩ في محافظة البحر الأحمر، و٢٠ في محافظة قنا، و١٧ في محافظة السويس، و١٦ في محافظة الإسماعيلية، و١٣ في محافظة مطروح، و١٠ في محافظة بورسعيد، و٨ في محافظة كفر الشيخ، و٧ في محافظة الفيوم، ومحافظة الوادي الجديد ٢ كنيسة ومبنى، وأخيرًا محافظة جنوب سيناء بـ١ كنيسة.





كذلك تم الانتهاء من أعمال ترميم الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وذلك من خلال بعثة يونانية متخصصة في أعمال الترميم، حيث شملت الأعمال، ترميم الأيقونات البيزنيطية القديمة وحامل الأيقونات الرخامي بالكنيسة، وإعادته إلى صورته الأولى، والهياكل التي أصابتها الرطوبة، وواجهات الكنيسة، وتنظيف الأسقف والحوائط وجلى الأرضية الرخام وصيانة جميع دكك الكنيسة الخشبية، كما تم ترميم أيقونتين بالحجم الكبير للقديس الأنبا أثناسيوس والبابا كيرلس، عامود الدين بتقنية الموزاييك من الأحجار الطبيعية، بتكلفة ١٠ ملايين جنيه.





واستغرق ترميم الأيقونات فقط نحو عام كامل، فيما تم استكمال باقي أعمال الصيانة والترميم حتى تم الانتهاء منها، حيث تعد الكنيسة المرقسية بالإسكندرية هي أقدم وأول كنيسة أنشأت في أفريقيا، حيث أنشئت بمنزل صانع أحذية مصري يدعى "أنيانوس" وهو أول المؤمنين بالمسيحية، وقد حول منزله إلى كنيسة، لتكون بمثابة أول كنيسة بقارة أفريقيا وانتشر منها الإيمان المسيحي إلى باقي الدول الأفريقية، وحرصت البعثة على الحفاظ على الطابع الأثري للكنيسة وعدم تغيير تلك المعالم الأثرية خلال عملية الترميم.



