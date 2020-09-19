صاحب مخبز بالسلام يستولى على ٢ مليون جنيه من أموال الدعم

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك مخبز بلدى بمدينة السلام لاستيلائه على مبلغ ٢ مليون جنيه من أموال الدعم بدون وجه حق.













وتبين من التحريات أن المتهم قام بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82%، وبيعها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.









جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.