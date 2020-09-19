AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

صاحب مخبز بالسلام يستولى على ٢ مليون جنيه من أموال الدعم

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:23 م
حبس
حبس
Advertisements
محمد صبرى
تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك مخبز بلدى بمدينة السلام لاستيلائه على مبلغ ٢ مليون جنيه من أموال الدعم بدون وجه حق.



وتبين من التحريات أن المتهم قام بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82%، وبيعها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل ترويجها بالقاهرة.. ضبط ٦ أطنان مفروم دواجن وأغذية مجهولة المصدر

حبس مالك مخبز بلدى لاستيلائه على 169 ألف جنيه من منظومة الخبز بالسلام

ضبط مالك مخزن بدون ترخيص لحيازته أدوية مهربة بالبساتين

الحملات مستمرة.. ضبط 3 أطنان أغذية فاسدة وصاحب مخبز استولى على 4 ملايين جنيه دعم

بعمليات صرف خبز وهمية.. ضبط مدير مخزن دقيق استولى على 2 مليون جنيه

حبس مدير مخزن دقيق بلدي استولى على 2 مليون جنيه بالسلام

ترشيحاتنا

صور تفضح طبيبا مصريا فبرك قصة علاجه لدجاجة.. العملية في البرازيل والسبب الحقيقي لعلاجها

الكاف يهنئ النادي الأهلي بلقب الدوري الـ 42.. ويصفه بـ العملاق المصري

تأييد حبس "منار سامي" فتاة التيك توك ٣ سنوات بتهمة ممارسة الدعارة

إثبات نسب طفلة فتاة الدقهلية.. الحكاية الكاملة من اغتصاب أمل حتى ظهور الحق.. فيديو

تعرف على تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

بـ كاش مايوه.. فيفي عبده تحدث ضجة في السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها.. شاهد| شبكة وفستان ابنة ماجد المصرى المحتشمة

صور جديدة من حفل خطوبة ابنة ماجد المصري.. شاهد

بـ الفسفورى المكشوف.. زوجة راغب علامة تثير الجدل فى أحدث ظهورلها