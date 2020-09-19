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سيارات

بحبوب القهوة.. اعرف إزاي تتخلص من رائحة البنزين في عربيتك

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:02 م
رائحة البنزين
رائحة البنزين
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أماني نوار
رائحة البنزين في السيارة، من أكثر الروائح المزعجة وخصوصا عنما تضطر لقضاء ساعات طويلة داخلها خلال قيامك برحلة طويلة. 

كما أن هذه الرائحة تعرضك إلى صداع وداور ، خصوصا في حال وجود رائحة ذات تركيز عالي ، فمعظم الأشخاص يمرضون نتيجة هذه الرائحة ، وتسبب هذه الرائحة أيضا التشتيت وقلة التركيز وجعلك تشعر بالإرهاق نتجية ذلك .

وعلى الرغم أن عالم السيارات لا يخلو من المشاكل ، إلا أنه أيضا يوفر الكثير من الحلول ، فمن الممكن أن تقضي على الرائحة باستخدام معطر للهواء وفتح الشبابيك أثناء قيادتك لسيارتك قد تبدو من الأمور البديهية للتخلص من روائح الوقود المتركزة داخل السيارة، لكنها طرق في معظم الأحيان لا تكفي لتغطية الرائحة أو إزالتها .

ومن الممكن أيضا استخدام حبوب القهوة ووضعها في السيارة لإزالة الرائحة، حيث أن حبوب القهوة يمكنها امتصاص الرائحة بالكامل دون أن تترك أثر.

ومن أكثر الروائح المزعجة ايضا في السيارة هي رائحة التكييف عند التشغيل ، ويمكن التخلص منها عن طريق تنظيف الفلتر وتعطيره بمعطر السيارة .
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