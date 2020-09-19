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أخبار البلد

بتكلفة تتجاوز 300 مليون جنيه.. وزير الري يوجه بسرعة تبطين نحو ١١٤ كم من الترع المتعبة بأسوان

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:54 م
صدى البلد
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أمل مجدى
وصل مساء أمس الجمعة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في زيارة تفقدية لمحافظة أسوان خلال يومي الجمعة والسبت وكان في إستقباله اللواء أشرف عطيه  محافظ اسوان وقام الوزير فور وصوله بتفقد أنظمة السد العالي وقنطرة المفيض وقناة مفيض توشكى لمتابعة التقدم في الأعمال الجاري تنفيذها والوقوف علي جاهزية الأنظمة لإستقبال الفيضان بما يحافظ علي كفاءة السد العالي وكذلك الوفاء بالاحتياجات المائية .

وتفقد الوزير محطات القياس وبوابات الطوارئ وقناة المفيض والأعمال الإنشائية الجاريه وكذلك التي تم الإنتهاء منها.

كما شهدت الزيارة تفقد عدد من مخرات السيول بمحافظة أسوان للتأكد من جاهزيتها لاستقبال كافة الأمطار المحتملة خلال الفترة الراهنة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد المائية والري  تقوم بعمل الصيانه الدورية لحوالي ١١٧ مخر سيل ورفع كفاءتهم ،ويوجد بمحافظة أسوان   ٣٦ مخر سيل ، وهو الأمر الذي يعكس موقع المحافظة الهام علي خريطة السيول والتي توليها الدولة أهمية خاصة في اعمال الحماية من مخاطر السيول والتي بلغت خلال الست سنوات الماضية قرابة ال ٦٠٠ مليون جنيه، تنوعت ما بين ١٦ سد وحاجز ترابي بالإضافة الى ٧ بحيرات صناعية في حين يجري تنفيذ نحو ١٦ سد وحاجز ترابي و١١ بحيرة صناعية لتعزيز من قدرة منظومة الحماية من أخطار السيول للزود عن المحافظة من اية اخطار، في حين بلغت الاستثمارات المخصصة لتطهير ورفع كفاءة هذه المخرات وشبكتي الترع والمصارف بالمحافظة نحو ٣٠ مليون جنيه سنويا. 

وعلي صعيد رفع كفاءة الترع، وجه د محمد عبد العاطي بسرعة الانتهاء من تبطين واعادة تاهيل نحو ١١٤ كم من الترع المتعبة بالمحافظة بتكلفة تقارب ٣٠٠ مليون جنيه ضمن برنامج تأهيل ٢٠ الف كم من الترع المتعبة علي مستوى الجمهورية منهم ٧ آلاف كم كمرحلة اولي خلال عامي ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ بتكلفة تقديرية ١٨ مليار جنيه. 

وفي ذات السياق اطمئن الوزير علي جاهزية محطات الرفع بالمحافظات والتي توليها الوزارة عناية خاصة، حيث تبلغ الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لصيانة ورفع كفاءة هذه المحطات لمواجهة أخطار السيول والوفاء بالاحتياجات المائية قرابة ال ٢٠ مليون جنيه 

كما بلغت حجم الاستثمارات التي تم تخصيصها لمحافظة أسوان هذا العام لتنفيذ خطط الوزارة والإرتقاء بمنظومة الموارد المائية والري بالمحافظة نحو مليار جنيه ، وهو الأمر الذي يعكس أهمية محافظات الصعيد بوجه عام ومحافظة أسوان بوجه خاص علي صعيد مخططات التنمية.

وفي نهاية الجولة التفقدية، اجتمع د عبد العاطي مع مهندسي الوزارة بأجهزتها المختلفة بالمسرح الروماني المكشوف الذي أنشاته الوزارة علي مساحة ١٥ الف متر مربع بتكلفة ناهزت ال ٨.٥ مليون جنيه، ويتسع لنحو ٣٥٠٠ شخص، ضمن عناصر المركز الثقافي الإفريقي بمتحف النيل... حيث شهد اللقاء التأكيد علي رفع درجة الاستعداد والمرور الدوري علي كافة محطات الرفع وشبكتي الترع والمصارف ومخرات السيول للتأكد من جاهزيتها.
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