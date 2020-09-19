أشعلوا النيران في الطريق العام.. ضبط المتهمين بالاعتداء على بائعين في سوق بالشرقية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مرتكبي واقعة الاعتداء على بائعين بأحد الأسواق بالشرقية وإشعال النيران بالطريق العام.





فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من شخصين (بائعي خضراوات) بقيام ثلاثة أشخاص (بائع أسماك – بائعو خضراوات – لأحدهم معلومات جنائية)؛ بمنعهما من الوقوف بفرش خضراوات داخل أحد الأسواق بدائرة القسم، وقيامهم بفك العروق الخشبية خاصتهما وإلقائها بمنتصف الطريق المقابل للسوق وإضرام النيران بها وبإطار كاوتشوك، وقيام أحدهم بتصوير الواقعة وبثها مباشر عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".





على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الموقف وإخماد النيران وأمكن ضبط أحد المتهمين "بائع الأسماك المشار إليه"، وعدد 7 أشخاص لاشتراكهم فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم (2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - 2 قطعة سلاح أبيض).





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة العامة.



