بدء أعمال المبادرة الرئاسية لفحص علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر في المنوفية

تفقد محمد موسى، نائب محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، يرافقه اللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد، أعمال مبادرة رئيس الجمهورية لفحص علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي ضمن مبادرة "100 مليون صحة" بالمركز الصحى بمدينة شبين الكوم، والتى تستمر حتى 31 ديسمبر 2020، بحضور الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتورة رشا خضر، وكيل مديرية الصحة، وعدد من قيادات مديرية الصحة.







جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية، بمتابعة تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة، والتي أطلقها رئيس الجمهورية للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.









واستمع نائب المحافظ إلى شرح مفصل عن محاور المبادرة من رئيس قطاع الرعاية الصحية، والتى أشارت إلى أن المحور الرئيسى للمبادرة الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة وصرف العلاج المناسب مجانًا وبشكل دورى، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والسمنة وأمراض القلب وهشاشة العظام.









وأوضحت أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق ٤٠ سنة، وكذلك الفئة العمرية من ١٨ إلى ٤٠ سنة المسجلين لدى قاعدة بيانات (١٠٠ مليون صحة) المصابين بارتفاع ضغط الدم والسكرى وزيادة الوزن والسمنة، وذلك ضمن تفعيل المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة)، والتى تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وتوفير خدمة فرص اكتشاف الأمراض المزمنة مبكرا مما يسهل العلاج والشفاء.









كما أوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن إجمالى عدد المستهدف من الحملة الرئاسية ما يقرب من 940 ألف مواطن بـ619 فرقة ثابتة ومتحركة على مستوى الوحدات الصحية بنطاق المحافظة، ويتم العمل بالحملة على مدار اليوم بنظام الفترتين من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً ومن 3 مساءً حتى 9 مساءً مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على المواطنين.









وقد أكد نائب المحافظ حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على توافر جميع الإمكانيات وتقديم أوجه الدعم اللازم لإنجاح المبادرة الرئاسية والتى تعد فرصة ذهبية لعدد كبير من المواطنين للاطمئنان على صحتهم وتوعيتهم بأساليب الوقاية ضد الأمراض التي تستهدفها المبادرة من خلال الكشف المبكر عنها.









وقد وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتذليل جميع العقبات التى تعوق تنفيذ المبادرة ، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود والعمل برح الفريق الواحد لإنجاح الحملة من خلال توفير التسهيلات التى تضمن تحقيق أهدافها مع التأكيد على زيادة توعية المواطنين بأهداف المبادرة لتحقيق المستهدف منها حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.







