شعبة السياحة ترحب ببوابة العمرة وتطالب بمساندة أسطول النقل السياحي

أشادت دينا بكري عضو شعبة السياحة بغرفة الجيزة التجارية وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء بوابة العمرة المصرية مؤكدة ان بوابة العمرة المصرية ستحمي حقوق المواطن والشركات والدولة معا بحيث يكون المعتمر على علم بحقوقه والشركات ملزمة بنشر برامجها عبر بوابة العمرة ومحمية من تدخل السماسرة وتجار العمرة لأن كل شيء يتم عبر البوابة، كما أن الدولة سيكون لديها دراية كاملة بمواطنيها والحفاظ عليهم وما يتم من إنفاقه في موسم العمرة.





وأشارت -في تصريحات لها اليوم- إلى أن خروج بوابة العمرة إلى النور يرجع الى جهود غرفة شركات السياحة طوال الفترة الماضية وإيمان وقناعة وزير السياحة والآثار خالد العناني بأهمية هذه الخطوة للحفاظ على حقوق المواطنين والشركات ومواكبة التطور التكنولوجي الرهيب الذي يحدث في المملكة العربية السعودية بخصوص موسم العمرة.





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وأكدت أنه مع قرب موسم العمرة الجديد لا بد من وضع خطط وآليات وضوابط محددة من الآن لموسم العمرة حتى توفق كل شركة أوضاعها لتتواكب مع الضوابط المعلنة وكذلك ضوابط السعودية الخاصة بموسم العمرة.





وأوضحت أن أسطول النقل السياحي عنصر مهم جدا في حركة السياحة ونشاطها سواء سياحة داخلية أو خارجية أو مستجلبة وهذا القطاع مكبل بالعديد من القيود التي أثرت عليه بالسلب في ظل أزمة كورونا فأصبح متوقف عن العمل في ظل توقف النشاط السياحي وملزم بسداد الأقساط المستحقة عليه والقيام بعمليات الصيانة.





وذكرت أنه يوجد تحدي كبير حاليا في القدرة على سداد شركات السياحة لأقساط الأتوبيسات التي اشترتها حديثا في ظل توقف نشاط النقل السياحي بسبب فيروس كورونا ولا بد من إيجاد آلية لحل أزمة سداد أقساط الأتوبيسات في هذه الفترة حتى لا يتم سحب الأتوبيسات من الشركة المالكة أو تحميل أعباء مالية من غرامات تأخير أو فوائد لصالح البنوك ولابد من تأجيل هذه المستحقات بدون فوائد أو ضخ تمويل من البنوك للنقل السياحي باشتراطات ميسرة.





وأكدت أن الدولة لا تدخر جهدا في مساندة القطاع السياحي ممثلة في القيادة السياسية والحكومة ووزير السياحة طوال الفترة الماضية ولا ننسى أيضا دور اتحاد الغرف السياحية وغرفة شركات السياحة إلا أنه رغم العديد من المبادرات التي طرحتها الدولة من تمويل واقراض القطاع السياحي بفائدة 5% لسداد رواتب العاملين بقيمة 3 مليارات جنيه بخلاف مبادرة تمويل واحلال وتجديد قطاع السياحة إلا أنه يوجد حجر عثر أمام تنفيذ هذه المبادرات واستفادة القطاع السياحي بها وهو يضعه بعض البنوك من اشتراطات معقدة وصعب تنفيذها في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع والتوقف شبه التام رغم ضمان وزارة المالية لقرض بقيمة 3 مليارات جنيه.





وناشدت بمد فترت تأجيل مستحقات الدولة لدى القطاع السياحي مرة أخرى نظرا لاستمرار توقف النشاط السياحي حتى الآن في ظل تفشي جائحة كورونا عالميا وعدم قدرة الشركات والمنشآت السياحية على الالتزام بسدات مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات ومياه وكهرباء حاليا وايضا تأجيل القروض المستحقة من البنوك أو البديل تبسيط إجراءات الاقتراض من البنوك للقطاع السياحي ضمن المبادرات المعلنة.



