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محافظات

انطلاق مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة في القليوبية.. صور

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:22 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
انطلقت اليوم فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر الاعتلال الكلوي  بمحافظة القليوبية.


وقال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إن المبادرة تقام برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمحافظ عبد الحميد الهجان اعتبارًا من اليوم السبت وحتى نهاية العام في 11 إدارة صحية.

واشار وكيل الوزارة  إلى أن المبادرة تهدف للاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وتستهدف جميع المواطنين فوق الـ40 عاما كذلك المواطنين من 18 إلى 40 عامًا والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة إصابتهم بارتفاع في نسبة السكر وارتفاع بالضغط.

واوضح الطباخ أن الخدمات المقدمة للمواطنين تشمل التوعية للمواطنين والكشف المبكر عن مرضى السكر والضغط وأمراض السمنة الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهرى.

وأضاف أنه يتم الكشف والفحوصات بفرق مدربة من القطاع الطبي وكذلك فرق ثابتة في الوحدات الصحية وخارجية في بعض مراكز الشباب وغيرها بالإضافة إلى القوافل العلاجية، وسيتم الإعلان عن أماكن تقديم الخدمة من خلال الإدارات الصحية.
انطلاق مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة في القليوبية.. صور
انطلاق مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة في القليوبية.. صور
انطلاق مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة في القليوبية.. صور
انطلاق مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة في القليوبية.. صور
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