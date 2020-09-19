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محافظات

محافظ البحيرة: 150 ألفا و814 مواطنا تقدموا للتصالح في مخالفات البناء

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:46 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشدًا المواطنين المخالفين سرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها قبل الفترة المحددة فى ٣٠ سبتمبر الجارى.



وأوضح محافظ البحيرة، أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، لافتًا إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون ولتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين.

وأشار المحافظ، إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن 150 ألفا و814 طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 555 مليون جنيه.


محافظ البحيرة: 150 ألفا و814 مواطنا تقدموا للتصالح في مخالفات البناء
محافظ البحيرة: 150 ألفا و814 مواطنا تقدموا للتصالح في مخالفات البناء
محافظ البحيرة: 150 ألفا و814 مواطنا تقدموا للتصالح في مخالفات البناء
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