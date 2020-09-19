على أنغام أماكن السهر.. شيماء سيف ترقص في عز الشمس





وظهرت شيماء سيف وهي ترقص علي انغام اماكن السهر لعمرو دياب، وعلقت قائلة : " اماكن السهر فى عز الشمس عادى يعنى".





كانت شيماء سيف، نفت إصابتها بسرطان الثدي كما أذيع فى برومو برنامج "توأم روحى"، بعد ردها على الشائعة عبر الاستوري الخاص بها علي انستجرام، إذ كتبت: «بخصوص برومو حلقتى فى برنامج توأم روحى.. خبر إصابتى بالمرض غير صحيح.. أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تانى وأتمنى يكون بدون قصد».



نشرت الفنانة شيماء سيف مقطع فيديو لها وهي ترقص عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام .