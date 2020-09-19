AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

على أنغام أماكن السهر.. شيماء سيف ترقص في عز الشمس

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:40 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشرت الفنانة شيماء سيف مقطع فيديو لها وهي ترقص عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام . 

وظهرت شيماء سيف وهي ترقص علي انغام اماكن السهر لعمرو دياب، وعلقت قائلة : " اماكن السهر فى عز الشمس عادى يعنى". 

كانت شيماء سيف، نفت إصابتها بسرطان الثدي كما أذيع فى برومو برنامج "توأم روحى"، بعد ردها على  الشائعة عبر الاستوري الخاص بها علي انستجرام، إذ كتبت: «بخصوص برومو حلقتى فى برنامج توأم روحى.. خبر إصابتى بالمرض غير صحيح.. أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تانى وأتمنى يكون بدون قصد».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة إصابتها بالسرطان وغيرتها على زوجها.. ما لا تعرفه عن شيماء سيف في عيد ميلادها

بتورتة ميلادها.. شيماء سيف توجه رسالة لجمهورها عبر انستجرام

يومكم بيضحك.. شيماء سيف تشارك جمهورها صورة عبر انستجرام

شاهد.. أغنية بالبنط العريض على طريقة شيماء سيف

على طريقة دينا الشربيني .. شيماء سيف تغازل حماقي

حلو حلاوة.. كريم فهمي يشيد بفيلم توأم روحي.. شاهد

ترشيحاتنا

أردوغان يستشيط غضبًا.. تركيا منزعجة لاستقالة السراج من رئاسة حكومة الوفاق الليبية

بـ كاش مايوه.. فيفي عبده تحدث ضجة في السعودية

بدون ملابس.. سيرين عبد النور تنشر صورة جديدة لـ رضيعها

قنبلة جديدة.. انتشار فيروس جديد في الصين بسبب تسرب من مصنع اللقاحات

آخرهن ياسمين صبري.. نجمات وقعن في فخ تكرار الإطلالات

الجارديان: العلماء يتوقعون طفرة كبيرة في فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الفسفورى المكشوف.. زوجة راغب علامة تثير الجدل فى أحدث ظهورلها

بملابس كاجوال.. رانيا فريد شوقى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

اقتصاد فى خطر.. موريشيوس تواجه المجهول بعد تسرب نفط من سفينة يابانية.. صور