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أخبار العالم

خط الدفاع الأول.. وزير الصحة الإماراتي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:37 م
وزير الصحة الإماراتي
وزير الصحة الإماراتي
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سمر صالح
تلقى وزير الصحة الإماراتي، عبد الرحمن بن محمد العويس، اليوم، السبت، الجرعة الأولى من لقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو كوفيد -19، وذلك تماشيا مع خطة الوزارة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، والتي تضمن تقديم اللقاح لفئات محددة من خط الدفاع الأول.

وقال الوزير الإماراتي "إننا نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم"، مؤكدا أنه يتوافق بشكل كامل وتام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص، وذلك عقب ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية التي أجراها القطاع الصحي في الدولة.

وأوضح وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي أن "اللقاح آمن وفعال وسيساهم في تقليل الخسائر التي تسبب بها كوفيد-19 والحفاظ على الأرواح".

يذكر أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كل وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.
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