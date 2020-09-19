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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي في مدينة بدر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، الإسكان الاجتماعى فى مدينة بدر، ووحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية التى يتم تنفيذها بمدينة بدر، ورافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.

وكان ذلك في إطار تفقد رئيس الوزراء للمشروعات الجاري تنفيذها في مصر والوقوف على نسب التنفيذ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومرافقوهما، تفقدوا مشروع الحديقة المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تقام على مساحة ضخمة، حيث يخطط لأن تضم عددًا من المشروعات الثقافية والترفيهية المتنوعة التي تخدم سكان العاصمة  وزوارها.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مكونات المشروع، من وزير الإسكان الذى أشار إلى أن مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

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