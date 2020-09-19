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رياضة

بعد اعتذار جروس.. اجتماع لـ لجنة اختيار مدرب الزمالك اليوم

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:05 م
جروس
جروس
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القسم الرياضي
قررت لجنة اختيار مدرب فريق الكرة بنادي الزمالك الجديد، عقد اجتماعها في الرابعة عصر اليوم، السبت، بمقر القلعة البيضاء.

وكان هذا بعد اعتذار السويسري جروس، عن عدم تولي تدريب الفريق الأبيض.

وتضم لجنة اختيار المدرب، كلًا من "مرتضى منصور رئيس النادي، وفاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة، وأمير مرتضى المشرف على فريق الكرة، وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة".

وكشف مصدر بنادي الزمالك، عن اعتذار جروس عن عدم تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ بسبب معاناته من مشاكل صحية فى عينه اليسرى، ويحتاج إلى تدخل جراحي والحصول على راحة لمدة 10 أيام، وهو الأمر الذي قد يصعب مهمة قبوله تدريب الزمالك.

وأضاف أن مسئولي النادي يفكرون حاليًا فى هذا الأمر وتحديد إمكانية انتظار المدرب من عدمه، وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أكد بالأمس أن المنافسة بين الثنائي فيريرا وجروس لتدريب الزمالك وقبل أن يؤكد جروس لمسؤولي الزمالك معاناته من مشاكل صحية.

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