أخبار البلد

شراكة وطنية لتمكين ذوي الإعاقة .. بروتوكول جديد بين فودافون و«عطاء» وCEOSS

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وُقِّع بروتوكولُ تعاونٍ مشترك بين فودافون مصر، وصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، ومؤسسة CEOSS، بهدف تعزيز الشمول، وتقديم تجربة أكثر إتاحة ودمجًا للأشخاص ذوي الإعاقة داخل فروع ڤودافون مصر، وذلك وفقًا لمعايير وكود الإتاحة.

ويُعد هذا البروتوكول بمثابة حملة شاملة لتمكين عملاء شركة فودافون من الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار جهودها المستمرة في دعم الشمول والدمج، حيث تمثل هذه الحملة أضخم مبادرة متكاملة من نوعها في تاريخ الشركة. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق 3 ديسمبر 2025.

وفي هذا السياق، تم توقيع البروتوكول بهدف تعزيز شمول الأشخاص ذوي الإعاقة داخل جميع فروع الشركة خلال ثلاث سنوات في مختلف المحافظات، من خلال تهيئتها بالكامل لتلبية احتياجات أنواع الإعاقات المختلفة وفقًا لمعايير الإتاحة، في سابقة تُعد الأولى من نوعها بقطاع الاتصالات في مصر.

وبموجب البروتوكول، يتولى مصنع "إرادة" التابع لمؤسسة CEOSS تنفيذ تقييمات سبل الإتاحة داخل فروع ڤودافون، بما يشمل تقييم المداخل والمخارج، ومسارات الحركة، ووسائل التوجيه والإرشاد، لضمان سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية وغيرها. كما يتولى صندوق "عطاء" التنسيق العام لتنفيذ المشروع، وتقديم الدعم الفني لفودافون، والإشراف والمراجعة على عمليات تقييم الإتاحة التي تنفذها مؤسسة CEOSS. واستنادًا إلى نتائج هذه المراجعات، تقوم فودافون بتنفيذ خطط التطوير والتجديد لتهيئة بيئة بيع بالتجزئة متوافقة مع متطلبات الإتاحة.

وأعربت أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق "عطاء"، عن سعادتها بالتعاون مع شركة ڤودافون في جهودها لتهيئة فروعها لتصبح أكثر إتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويأتي هذا التعاون في إطار التزام صندوق "عطاء"، أول صندوق استثمار خيري في مصر لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بخلق نقلة نوعية في حياة هذه الفئة، بما يتماشى مع أغراضه ورسالتـه. وأكدت أنها سعيدة بدور الصندوق في هذا البروتوكول، والذي يشمل الإشراف الفني وفقًا لمعايير الإتاحة، بالإضافة إلى المراجعة الفنية لتقارير تدقيق الإتاحة (Access Audit Reports)، لضمان حصول الجميع على الخدمات دون عوائق. وشددت على أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا فعّالًا لتعزيز الدمج المجتمعي وإتاحة الخدمات لجميع فئات المجتمع، معربة عن أملها في أن تتخذ المزيد من شركات القطاع الخاص خطوات مماثلة، ومؤكدة استعداد صندوق "عطاء" لدعم هذه الشركات لتحقيق بيئات أكثر إتاحة وشمولًا.

وعلّق السيد أيمن السعدني، رئيس قطاع العلاقات الخارجية في ڤودافون مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا طبيعيًا للدور الوطني الذي تقوم به الشركة في دعم جهود الدمج والتمكين الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية. وأضاف: «تؤمن ڤودافون مصر بأن الاتصال حق إنساني أساسي للجميع، ولا يقتصر دورنا على تقديم خدمات الاتصالات فحسب، بل يمتد لإزالة كل المعوقات التي تمنع أي فرد من تحقيق أقصى استفادة من الفرص التي يوفرها العالم الرقمي. إن العروض غير المسبوقة التي تقدمها فودافون، إلى جانب بروتوكول الإتاحة بالتعاون مع صندوق عطاء ومؤسسة CEOSS، وحلول الإتاحة الرقمية الجديدة، تشكل معًا نقلة نوعية تعزز مكانة الشركة كأحد أقوى الداعمين للشمول في مصر».

وخلال مراسم التوقيع، أكد الأستاذ ممتاز بشاي، نائب رئيس مؤسسة CEOSS، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة نوعية في مسار تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع المصري. وأعرب عن فخر المؤسسة بأن تكون شريكًا فاعلًا في دعم معايير الإتاحة في فروع ڤودافون، بما يضمن وصولًا آمنًا وسهلًا وعادلًا لجميع المواطنين. وأوضح أن التزام المؤسسة بهذا المشروع ينبع من رسالتها المؤسسية التي تهدف إلى تعزيز الدمج المجتمعي كحق إنساني أصيل، ودعم نموذج وطني يعكس جدية الدولة المصرية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

