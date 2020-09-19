أضرار أوميجا 3 للحوامل.. والحد الأقصى لتناوله

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تجنب الحصول عليها بكميات

من حاجة

لها، ويمكن

الأسماك الدهنية مرتين على الأقل في الأسبوع ، ولكن إذا كنت لا تأكل الأسماك الدهنية كثيرًا ، فيجب أن تفكر في تناول مكمل غذائي.