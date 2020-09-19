أضرار أوميجا 3 للحوامل.. والحد الأقصى لتناوله

تكمن أضرار اوميجا 3 للحامل ، في استهلاك كميات كبيرة من الأحماض الدهنية ، ولكن عند استهلاكها في نطاقها الطبيعي فهي تمد الجسم بالفوائد الصحية للجسم والبشرة والشعر أيضا، ولكن لا يجب الإكثار منه لتجنب اضرار اوميجا 3 للحامل.
ويمكن الحصول على الاوميجا 3 من الأسماك أو من المكملات الغذائية، إلا ان اضرار اوميجا 3 للحامل تحدث عند استهلاك كميات كبيرة منها، والإفراط في استهلاك الأطعمة التي تحتوي عليها.
ويمكن الحصول على الاوميجا 3 من الأسماك أو من المكملات الغذائية، إلا ان اضرار اوميجا 3 للحامل تحدث عند استهلاك كميات كبيرة منها، والإفراط في استهلاك الأطعمة التي تحتوي عليها.
لذا فإن أفضل طريقة لتجنب أضرار اوميجا 3 للحامل عن طريق تجنب الحصول عليها بكميات أكبر من حاجة الجسم لها، ويمكن تناول الأسماك الدهنية مرتين على الأقل في الأسبوع ، ولكن إذا كنت لا تأكل الأسماك الدهنية كثيرًا ، فيجب أن تفكر في تناول مكمل غذائي.
لتجنب اضرار اوميجا 3 للحامل، فـ تظهر الأبحاث أن أحماض اوميجا 3 الدهنية ضرورية قبل وأثناء وبعد الحمل؛ حيث توصي جميع الإرشادات الرسمية تقريبًا بإضافة 200 مجم من أوميجا 3 أثناء الحمل والرضاعة، ولكن لا يجب الزيادة عن هذه النسبة.