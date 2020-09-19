AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

شاهد.. بطلة السيد الخطأ تتألق بإطلالة كاجول

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:15 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
تألقت الممثلة التركية اوزجي جوريل، بإطلالة كاجول جريئة، ونشرتها عبر تطبيق إنستجرام، ونالت إعجاب الكثير من متابعيها.

وظهرت اوزجي جوريل ، بتوب أسود في أبيض أنيق وبنطال جينز يليف بإطلالتها، وتركت شعرها البني منسدلا بطريقة جذابة.

ولم تتكلف اوزجي جوريل، في وضع الميكب واكتفت بلمسات هادئة مع أحمر شفاه باللون الروز ، ولم تتكلف في اقتناء الاكسسورات واكتفت بقرط أنيق وبعض الاساور وخاتم لليد. 
يذكر أن أخر اعمال الممثلة التركية اوزجي جوريل هو مسلسل السيد الخطأ مع الممثل جان يأمان. 

ولمزيد من التفاصيل شاهد إطلالتها.
شاهد.. بطلة السيد الخطأ تتألق بإطلالة كاجول
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الممثلة التركية أوزجي جوريل تتألق بإطلالة جريئة

بـ القبعة.. نسرين طافش تتألق بإطلالة كاجول

بـ الأحمر الناري.. ويزو تبهر متابعيها على الانستجرام

بالتاتو .. ميريهان حسين تبهر متابعيها بإطلالة جريئة

بـ الكاجوال.. منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بإطلالة شبابية جذابة .. ياسمين عبدالعزيز تتألق بالأسود

ترشيحاتنا

قنبلة جديدة.. انتشار فيروس جديد في الصين بسبب تسرب من مصنع اللقاحات

ليلة سقوط كارتيرون.. ماذا قدم التعاون في ظهوره الأول تحت قيادة الديك الفرنسي؟

إثبات نسب طفلة فتاة الدقهلية.. الحكاية الكاملة من اغتصاب أمل حتى ظهور الحق.. فيديو

بدون ملابس.. سيرين عبد النور تنشر صورة جديدة لـ رضيعها

رسائل شاذة وجنس في السيارات ومقاطع إباحية.. قبل الحكم على منار سامي: فتيات التيك توك بين الفيديو والدعارة.. تقرير

خاص.. الترجي يعترف بتعثر مفاوضاته مع يوسف البلايلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأ ببيع الحلوى.. قصة أليكو دانجواتي أغنى رجل فى أفريقيا | صور

بعد خطوبتها.. شاهد| شبكة وفستان ابنة ماجد المصرى المحتشمة

صور جديدة من حفل خطوبة ابنة ماجد المصري.. شاهد