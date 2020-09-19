شاهد.. بطلة السيد الخطأ تتألق بإطلالة كاجول

تألقت الممثلة التركية اوزجي جوريل، بإطلالة كاجول جريئة، ونشرتها عبر تطبيق إنستجرام، ونالت إعجاب الكثير من متابعيها.
وظهرت اوزجي جوريل ، بتوب أسود في أبيض أنيق وبنطال جينز يليف بإطلالتها، وتركت شعرها البني منسدلا بطريقة جذابة.
ولم تتكلف اوزجي جوريل، في وضع الميكب واكتفت بلمسات هادئة مع أحمر شفاه باللون الروز ، ولم تتكلف في اقتناء الاكسسورات واكتفت بقرط أنيق وبعض الاساور وخاتم لليد.
يذكر أن أخر اعمال الممثلة التركية اوزجي جوريل هو مسلسل السيد الخطأ مع الممثل جان يأمان.
ولمزيد من التفاصيل شاهد إطلالتها.