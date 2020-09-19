صدمة.. باهر المحمدي يغيب عن الإسماعيلي 5 أشهر بعد جراحة في الركبة

-أجرى باهر المحمدي مدافع الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي، عملية جراحية بسبب إصابته بقطع في الغضروف الخارجي للركبة، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.





وعلم موقع "صدى البلد" أن المحمدي سيغيب لمدة لا تقل عن ٥ أشهر جديدة بسبب إجرائه للعملية، بعد غيابه فترة طويلة عن الملاعب بسبب إصابته في الأربطة الخلفية للركبة.





وكان انفرد "صدى البلد" بخبر تعرض المحمدي للإصابة وحاجته إلى تدخل جراحي بعد أن تحامل على إصابته، وشارك مع فريقه أمام فريق مصر للمقاصة في الجولة الـ ٢٥ من مسابقة الدوري العام.





وتعرض باهر المحمدي للإصابة في أربطة الركبة الخلفي، خلال مباراة الإسماعيلي والجونة مارس الماضي.





يذكر أن الإسماعيلي يستعد لمواجهة إنبي الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ٢٨ بترتيب جدول الدوري، ويدخل اللقاء برصيد٣١ نقطة محتلًا المركز الحادي عشر بترتيب جدول الدوري.