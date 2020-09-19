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ماذا يحدث للجسم عند تناول لب البطيخ

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:31 م
ماذا يحدث للجسم عند
ماذا يحدث للجسم عند تناول لب البطيخ
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اسماء محمد
يحتوى لب البطيخ على قدر كبير من الفيتامينات والعناصر الغذائية مثل البروتينات والأحماض الدهنية الأساسية والمغنيسيوم والزنك ويساعد على منح الجسم عدة فوائد مدهشة.

وقدم موقع "pharmeasy" اهم فوائد لب البطيخ الصحية والغذائية والتجميلية.
يحسن صحة الجلد.. يساعد لب البطيخ على تطهير البشرة لأنه مليئة بفيتامين C ومضادات الأكسدة ويستخدم زيته على نطاق واسع في العديد من منتجات التجميل لعلاج حب الشباب وعلامات الشيخوخة المبكرة ويتم استخدامه في حالات مثل الأكزيما وحالات الجلد الأخرى.


يساعد في تقوية الشعر.. لب البطيخ مليء بالبروتينات والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس المعروفة بتحسين جودة شعرك. وتساعد هذه البذور في تقوية شعرك وتعزيز نموه ومنع تساقط الشعر وتلفه.

يحسن صحة القلب.. لب البطيخ يحسن صحة القلب بعدة طرق فهو مصدر جيد للأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة ومفيدة في الحماية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية وينظم ضغط الدم الطبيعي.

يخفض مستويات السكر في الدم.. يساعد المغنيسيوم على تنظيم عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات التي تؤثر بشكل مباشر على مستويات السكر في الدم وتساعد في علاج مرض السكري من النوع الثاني .

 تقوية جهاز المناعة.. بذور البطيخ مليئة بالحديد والمعادن التي تعزز وظائف المناعة. تحتوي هذه البذور على فيتامين ب المركب.

يمنع هشاشة العظام.. يمنع تناول لب البطيخ بانتظام اضطرابات العظام لأنها غنية بالمغنيسيوم والنحاس والبوتاسيوم.

يدعم الجهاز العصبي.. لب البطيخ مصدر غني بفيتامين ب الذي يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ والجهاز العصبي. كما أنه مفيد في اضطرابات المزاج والخرف.

يحسن خصوبة الرجال.. يحتوي البطيخ على كمية عالية من الزنك وهو أمر مهم للجهاز التناسلي الذكري حيث تحسين جودة الحيوانات المنوية وهي المشكلة الرئيسية في عقم الذكور.

يعزز مستويات الطاقة.. غني بالمغذيات التي تساعد على تعزيز الطاقة والحفاظ عليها لفترة أطول و يمكنك تناوله كوجبة خفيفة كلما شعرت بالجوع ، فهي ستبقيك مليئًا بالحيوية لفترة أطول.
ماذا يحدث للجسم عند تناول لب البطيخ ماذا يحدث للجسم عند تناول لب البطيخ
ماذا يحدث للجسم عند تناول لب البطيخ ماذا يحدث للجسم عند تناول لب البطيخ
ماذا يحدث للجسم عند تناول لب البطيخ ماذا يحدث للجسم عند تناول لب البطيخ
ماذا يحدث للجسم عند تناول لب البطيخ ماذا يحدث للجسم عند تناول لب البطيخ
ماذا يحدث للجسم عند تناول لب البطيخ ماذا يحدث للجسم عند تناول لب البطيخ
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