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مهم لـ8 فئات.. اكتشف علاقة لقاح الإنفلونزا بـ فيروس كورونا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:57 م
اكتشف علاقة لقاح
اكتشف علاقة لقاح الانفلونزا بفيروس كورونا
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اسماء محمد
قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، ان تطعيم الإنفلونزا مهم جدا فى الحفاظ على صحة ومناعة المواطنين بصفة عامة مما يساعد فى تقليل مخاطر الاصابة بفيروس كورونا وحدوث موجة ثانية.

وأضاف "بدران" لـ "صدى البلد" ان الإنفلونزا مرض موسمى شديد العدوى خاصة فى فصلى الخريف والشتاء وتصل قمة العدوى فيه فى شهرى يناير وفبراير.
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واشار "بدران" إلى أن مرضى حساسية الصدر الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا مما يحتم ضرورة الالتزام بعلاج تلك الحساسية خاصة خلال مواسم انتشار الإنفلونزا.

وأوضح أن الأولوية فى اخذ اللقاح يجب أن تكون للفئات التالية التى يستهدفها فيروس الإنفلونزا ، وهى:

المسنين فوق 65 عاما
الأطفال أقل من 5 سنوات
من يعانون من نقص المناعة
الحوامل
مدمنى المخدرات
مدمنى الكحوليات
المدخنين
اصحاب الوزن الزائد و السمنة

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