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أخبار البلد

موسم الإنفلونزا قادم.. مدير شركة أبحاث اللقاحات: كورونا أشد ضراوة في الشتاء

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:58 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور ريتشارد كينيدي، مدير مشارك لمجموعة أبحاث اللقاحات في مايو كلينك (Mayo Clinic)، ان العالم يشهد بالفعل زيادة في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 مع عودة الأطفال إلى المدارس وعودة الطلاب إلى الكليات وعندما يصبح الطقس أكثر برودة بالشتاء.

واوضح مدير شركة ابحاث القاحات، لـ صدى البلد، ان المواطنين سيقضوا وقتًا أطول داخل الأماكن بسبب الشتاء وذلك سيؤدي أيضًا إلى زيادة في عدد الحالات.

وأوضح كينيدي، أنّ موسم الإنفلونزا قادم ويمكن أن يصاب الناس بعدوى مشتركة بالإنفلونزا وكوفيد-19 مع العلم أن الأشخاص المصابين بالفيروسين معًا أكثر عرضة للإصابة بأعراض أكثر خطورة.
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