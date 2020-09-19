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برلمان

رئيس البرلمان ينعي رجل الأعمال محمد فريد خميس

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:27 م
رجل الأعمال الراحل
رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس
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فريدة محمد

نعى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب رجل الأعمال محمد فريد خميس  رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون.

وقال رئيس مجلس النواب في نعيه نتقدم بخالص المواساة و التعازي  للنائب محمود خميس عضو مجلس النواب في وفاة شقيقه.

سائلين المولي عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته و ان يسكنه فسيح جناته و ان يلهم اهله الصبر و السلوان.

وكان قد توفي منذ قليل رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون، بعد صراعٍ مع المرض وذلك أثناء تلقي العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتجدر الاشارة الى انه وُلد محمد فريد خميس بمحافظة الشرقية، وهو متزوج وله ابن وبنتان، حصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة الأمريكية.

عمل رجل الأعمال الراحل بالبنك الأهلي المصري 1961-1967، إضافة إلى أعمال خاصة بصناعة وتجارة النسيج والموكيت بالكويت والولايات المتحدة الأمريكية 1967-1980.
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