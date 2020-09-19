طرق تنسيق ديكور المنزل بالإضاءة وتشكيله

أوضح المهندس أمجد شمعة إستشارى العمارة والديكور وفنان الديكور العالمى، ان الاضاءة تعتبر من اهم العناصر المؤثرة فى تصميم الديكور وتشكيله , فالاضاءة هى التى تعطى التوازن والتناعم ما بين جميع عناصر الديكور المختلفة واظهارها بشكل يتناسب مع التصميم الداخلى للديكور , فأهمية الاضاءة لم تقتصر فقط على خصائصها الوظيفية ما بين عناصر الديكور وانما تعتبر أيضا من اهم العناصر فى التكوين الجمالى للديكور الذى يؤثر بدوره على الحالة النفسية والشعور بالراحة فى المكان سوء كان ديكور منزل او ديكور شركات او مكاتب او غيره من تصميمات الديكور المختلفة.





وقال المهندس أمجد شمعة يعتمد توزيع الاضاءة بشكل كبير على حاجات المكان ومساحته وكيفية استخدام الاضاءة كعنصر مكملًا لعناصر الديكور دون الخلل بالتصميم وهذا ما يتتطلب معرفة انواع الاضاءات المختلفة التى تساعد فى الاختيار المناسب لتصميم الديكور.





وأضاف شمعة أن توزيع الاضاءة بالشكل الصحيح والمناسب لكل غرفة داخل المنزل يبرز جمال الألوان والأشكال، ويجعل المكان أكثر راحة، فبالطبع الاضاءة التي نحتاجها في غرفة النوم ليس كالإضاءة التي نحتاج إليها في غرفة المعيشة، وتساعد الإضاءة بلونها ونوعها على اخفاء عيوب المنزل، وإبراز العناصر الجميلة التي نود التركيز عليها وإبرازها.



