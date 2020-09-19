AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

12 كلمة للوقاية من العين والحسد

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:20 م
12 كلمة للوقاية من
12 كلمة للوقاية من العين والحسد
Advertisements
محمود ضاحي
نشرت دار الإفتاء عبر صفحتها دعاء للوقاية من العين والحسد " أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّةِ، مِن كُلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ، ومِن كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ ومن همزات الشياطين وأن يحضرون".

 الوقاية من الحسد .. قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوقاية من الحسد تكون باللجوء إلى الله – سبحانه وتعالى-، وهذا أول ما ينبغي للمسلم الحرص عليه.

وأضاف « ممدوح » في إجابته عن سؤال: «ما كيفية الوقاية من الحسد؟» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» أن المحافظة على قراءة المعوذتين - سورتي الفلق والناس- يقينا من كل مكروه وسوء.

واختتم بأن الحرص والمداومة على قراءة الأذكار الواردة في الشريعة الإسلامية وأبرزها المعوذتين يساعدان المسلم على وقاية نفسه من الحسد والعين.

- دعاء التحصين من الحسد والعين والسحر .. 4 أدوية ربانية للوقاية:
دعاء التحصين من الحسد والعين والسحر؟ ورد في السنة النبوية أدعية التحصين من الحسد والعين والسحر ومنها: «أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّةِ، مِن كُلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ، ومِن كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» (3 مَرَّاتٍ صباحًا ومساء)، «أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّاتِ مِن شرِّ ما خَلق» (3 مَرَّاتٍ صباحًا ومساء)، «بسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» (3 مَرَّاتٍ صباحًا ومساء).

وذكر بعض أهل العلم أربع خطوات للتحصين من الحسد والعين والسحر، وهي: أولًا الاستعانة على قضاء الحوائج والمصالح بالكتمان، ثانيًا: قراءة المعوذتين، ثالثًا: إطعام وسقاية الحاسد قدر استطاعة المحسود لاتقاء غله، رابعًا: التعرف على الحاسد من لحن قوله لمحاولة اتقاء شره، امتثالا لقوله تعالى فى الآيات 29 - 30 من سورة محمد: «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ * وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

8 كلمات تحميك وتحفظك حتى تعود إلى منزلك

دعاء التحصين من الحسد والعين يكفيك شرهما

هل الحسد يؤدي إلى الموت؟.. خالد الجندي يحسم الجدل

العين حق .. حصنوا أولادكم وأنفسكم بـ 8 كلمات نبوية

12 كلمة تحميك من الفزع

كيفية الوقاية من الحسد.. دار الإفتاء تنصح بأمرين لحفظك من كل سوء

ترشيحاتنا

السعودية تعلن خصخصة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء والبريد والسكة الحديد

بـ توب أبيض .. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

دولة عربية تمنع دخول الأجانب بسبب كورونا

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بالسماح بإقامة الأفراح والمؤتمرات والمعارض

هتحجب وأقعد في البيت.. داليا إبراهيم تثير الجدل بعد الاعتزال .. ونورا اعتزلت بسبب آية من سورة مريم

أخبار الفن| داليا إبراهيم ترتدي الحجاب.. محمد مكاوى يتعرض لحادث سير مروع.. نقل المخرج مراد منير إلى مستشفى المعادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ توب أبيض .. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الملك فاروق منع ركوب السيارات الحمراء.. واستثناء خاص لـ شكوكو.. ما السر؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول لب البطيخ