عن منع تدريب فريقين فى الدوري .. مطالبات بتقنين المقترح والجبلاية تؤكد : قيد الدراسة

وقال شطة : ملف تدوير المدربين فى الدورى المصري أصبح قضية يجب أن يشار إليها ويتدخل فيها المسؤلين باتحاد الكرة بشكل أو آخر و

المشكلة ليست أن المدرب يترك النادي لانه مثلا مدرب سيء لكن النتائج هى التى تجعله يترك النادي و ان يكون ايضا المدرب فشل فى أداء دوره فى حالة مروره بعدم التوفيق او اذا كانت هناك أزمات او صراعات داخل النادي وعدم اللاعبين لم يحصل على حقوقهم ويترك النادي لتدريب فريق اخر ويتعرض ايضا للخسارة موضحا

أن ما يحدث عبث وإهدار المال العام وقصور شديد جدا لدى رؤساء هذه الأندية الذين يتحملون مسؤلية ما يحدث على الساحة الكروية.