3000 فيديو في السنة.. أول تعليق من محامي أحمد وزينب بعد الإفراج عنهما

قال حسام دحروج محامي اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، إن أحمد حسن تعهد بعدم الاستعانة بابنتهما في المقاطع التي يقومان بتصويرها على اليوتيوب.









وأضاف حسام دحروج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "احمد حسن وزينب يقومون بتصوير 3 آلاف فيديو في السنة".









وتابع حسام دحروج: "قناة احمد حسن وزينب مستمرة في عملها على اليوتيوب، و الغرض من ظهور ابنتهما في الفيديوهات هو توثيق المراحل العمرية للابنة".



