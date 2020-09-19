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توك شو

3000 فيديو في السنة.. أول تعليق من محامي أحمد وزينب بعد الإفراج عنهما

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:09 م
احمد حسن وزينب
احمد حسن وزينب
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هاني حسين
قال حسام دحروج محامي اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، إن أحمد حسن تعهد بعدم الاستعانة بابنتهما في المقاطع التي يقومان بتصويرها على اليوتيوب.


وأضاف حسام دحروج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "احمد حسن وزينب يقومون بتصوير 3 آلاف فيديو في السنة".


وتابع حسام دحروج: "قناة احمد حسن وزينب مستمرة في عملها على اليوتيوب، والغرض من ظهور ابنتهما في الفيديوهات هو توثيق المراحل العمرية للابنة".

واكمل حسام دحروج: "ما فعله أحمد حسن وزينب مع ابنتهما كان على سبيل الدعابة، ومن المتوقع ان يتم حفظ المحضر".
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